Богдан БОЙЧУК: «Было бы интересно в решающем матче встретиться с Динамо»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
09 марта 2026, 16:29 | Обновлено 09 марта 2026, 16:31
Капитан «Буковины» рассказал о работе команды на сборах

ФК Буковина. Богдан Бойчук

«Буковина» на Закарпатье проводит завершающий этап подготовки к возобновлению чемпионата. Капитан «Буковины» Богдан Бойчук рассказал о специфике сборов, а также поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче Кубка Украины с ЛНЗ.

– Богдан, первое, что интересует болельщиков: успели ли вы уже отойти от эйфории и эмоций после победного кубкового матча с ЛНЗ?

– Честно говоря, в Черкассах мы оставили очень много эмоций. После возвращения в Черновцы немного отдохнули дома с родными, перезагрузились, но сейчас, вернувшись к работе, кажется, что до конца еще не отошли от того напряженного матча, от эмоций. Такое не забывается за несколько дней.

– Насколько трудно переключиться после той победной игры на тренировочные будни третьего сбора?

– Это наша работа, поэтому сейчас нужно как следует подготовиться к первой игре чемпионата против «Виктории». Для нас это сейчас на первом месте. Конечно, немного не хотелось снова уезжать из дома, но такова наша профессия.

– Чем третий сбор будет отличаться от двух предыдущих? Доносили ли эту информацию до вас тренеры?

– Думаю, что он больше будет направлен именно на подготовку к первой игре чемпионата и непосредственно к ближайшему сопернику – «Виктории». Поэтому наверняка будет больше тактических занятий, работы над стандартами и подобных вещей.

– Уже завтра, 10 марта, «Буковина» сыграет первый спарринг на этом сборе. Соперник – «Пробой» из Городенки. Какова вообще роль контрольных матчей на этом этапе подготовки?

– Чтобы все получили одинаковую нагрузку. Кто-то играл в кубковом матче больше, кто-то меньше. Тренеры сказали, что в первом спарринге больше сыграют те, кто имел меньше игрового времени в поединке с ЛНЗ. А уже в следующем контрольном матче тренерский штаб будет решать кто сколько будет играть.

– Во время первых двух собраний было много разговоров о том, что команда находится в хорошей физической форме и тонусе. Подтвердил ли это матч с ЛНЗ?

– Весь первый тайм и где-то до 60-70-й минуты было более или менее нормально, мы чувствовали себя вполне уверенно в этом плане. Затем ноги немного «подсели». Сказались и переход на натуральное поле, и очень высокая интенсивность игры. ЛНЗ – физически мощная команда, они постоянно давили, били вперед и не давали нам даже отдохнуть.

– Что ты чувствовал во время серии пенальти, когда подходил к мячу? Казалось, ты был максимально спокоен, хотя голкипер соперника был близок к тому, чтобы отразить твой удар.

– Я вообще не боялся. Просто стоял и улыбался, потому что был счастлив, что мы испытываем такие эмоции. Была полная уверенность, что мы победим. Даже когда Максим Войтиховский не забил, я подошел и сказал ему: «Все будет хорошо, сейчас Герман потянет удар соперника – и все будет ОК». Так оно и вышло.

– Как команда поддержала Максима после того момента?

– Это футбол, такое бывает. Все ошибаются. В команде никто никого не обвинял, потому что пенальти на тренировках не отработаешь так, как это происходит в игре под давлением. Голкипер соперника тоже был очень близок к тому, чтобы отразить несколько наших ударов, поэтому любой мог не забить.

– Какое это ощущение – второй раз подряд быть в полуфинале Кубка Украины?

– Это очень приятно. Перед матчем я говорил Андрею Буську, что очень хочется еще хоть немного пожить в этой кубковой сказке. Когда ты с нетерпением ждешь матчей, разбираешь соперника, готовишься… Мне нравятся такие эмоции.

– Есть какие-то особые пожелания по жеребьевке полуфинала?

– Конечно, хотелось бы в полуфинале встретиться с командой из Первой лиги. Если пройдем в финал, то уже неважно, с кем играть. Но все же было бы интересно в решающем матче встретиться с «Динамо».

– Чувствуешь ли, что после победы над ЛНЗ соперники еще будут тщательнее готовиться к «Буковине»?

– Думаю, что к нам и так хорошо готовятся. Но мы будем смотреть, прежде всего, на свою игру. А кто как готовится к нам – это уже не наше дело.

– На первых тренировках после кубкового матча тренеры дали команде какую-то поблажку, учитывая положительный результат? Все ли все идет по плану и работа выполняется в полном объеме?

– Честно говоря, я не знаю, какой у них был план, но мне кажется, что все идет по плану – без всяких поблажек.

учебно-тренировочные сборы Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Богдан Бойчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
