Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Героем я себя не считаю». Пеньков объяснил победу Буковины над ЛНЗ
Кубок Украины
06 марта 2026, 08:57
«Героем я себя не считаю». Пеньков объяснил победу Буковины над ЛНЗ

Голкипер «Буковины» поделился эмоциями после победы своей команды

ФК Буковина. Герман Пеньков

Голкипер Буковины Герман Пеньков поделился эмоциями после победы своей команды над ЛНЗ в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

– Герман, поздравляю с победой над ЛНЗ в поединке 1/4 финала Кубка Украины, главным героем которого вы стали. Уже страсти вокруг достаточно сенсационной победы вашей команды улеглись, поэтому давайте начистоту – верили до стартового свистка, что удастся победить коллектив Виталия Пономарева, который сейчас является одним из главных претендентов на золотые награды УПЛ?

– Честно скажу, что наш тренер Сергей Шищенко настраивал нас только на победу. Он нам на теоретическом занятии все четко рассказал, как играет ЛНЗ, какие слабые и сильные стороны этой команды, как ее можно переиграть.

Теорию закрепили на практике, наигрывая наши игровые схемы. Перед игрой Шищенко нам четко сказал – ребята, мы пройдем эту команду. Так и случилось. Конечно, во время поединка не все у нас получалось, но… В конце игры, в серии пенальти удача нам улыбнулась.

А насчет того, что я, мол, главный герой Буковины, то нет, не соглашаюсь с вами. Таким себя не считаю. Все молодцы. Победила команда.

– Для Буковины матч в Черкассах был первой официальной игрой в сезоне, зато соперник уже имел два поединка в УПЛ. Так что ваша команда была несколько свежее, скажем так. Возможно, это сыграло вам на руку?

– Не сказал бы, что мы были свежее. По-моему, кое-что нас черкасцы даже преобладали в плане физики, но не в течение всего поединка, а лишь моментами, в концовке второго тайма.

Понимаете, мы до матча в Черкассах играли и тренировались на синтетическом газоне, а вышли на натуральный. Кто занимался футболом профессионально, меня поймет, что менять синтетику на траву вот так сразу не очень просто, потому что мышцы наливаются, привыкают к новым нагрузкам, становятся тяжелыми, – сказал Пеньков.

Герман Пеньков Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Буковина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
