«Героем я себя не считаю». Пеньков объяснил победу Буковины над ЛНЗ

Голкипер Буковины Герман Пеньков поделился эмоциями после победы своей команды над ЛНЗ в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

– Герман, поздравляю с победой над ЛНЗ в поединке 1/4 финала Кубка Украины, главным героем которого вы стали. Уже страсти вокруг достаточно сенсационной победы вашей команды улеглись, поэтому давайте начистоту – верили до стартового свистка, что удастся победить коллектив Виталия Пономарева, который сейчас является одним из главных претендентов на золотые награды УПЛ?

– Честно скажу, что наш тренер Сергей Шищенко настраивал нас только на победу. Он нам на теоретическом занятии все четко рассказал, как играет ЛНЗ, какие слабые и сильные стороны этой команды, как ее можно переиграть.

Теорию закрепили на практике, наигрывая наши игровые схемы. Перед игрой Шищенко нам четко сказал – ребята, мы пройдем эту команду. Так и случилось. Конечно, во время поединка не все у нас получалось, но… В конце игры, в серии пенальти удача нам улыбнулась.

А насчет того, что я, мол, главный герой Буковины, то нет, не соглашаюсь с вами. Таким себя не считаю. Все молодцы. Победила команда.

– Для Буковины матч в Черкассах был первой официальной игрой в сезоне, зато соперник уже имел два поединка в УПЛ. Так что ваша команда была несколько свежее, скажем так. Возможно, это сыграло вам на руку?

– Не сказал бы, что мы были свежее. По-моему, кое-что нас черкасцы даже преобладали в плане физики, но не в течение всего поединка, а лишь моментами, в концовке второго тайма.

Понимаете, мы до матча в Черкассах играли и тренировались на синтетическом газоне, а вышли на натуральный. Кто занимался футболом профессионально, меня поймет, что менять синтетику на траву вот так сразу не очень просто, потому что мышцы наливаются, привыкают к новым нагрузкам, становятся тяжелыми, – сказал Пеньков.