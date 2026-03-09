Стародубцева сыграет на турнире WTA 125 в США и встретится с пятой сеяной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 105) сыграет на хардовом турнире WTA 125 в Остине, США.

В первом раунде украинка поборется против пятой сеяной Кэти Макнелли (США, WTA 68). Встреча состоится 9 марта и начнется в 21:00 по Киеву.

Стародубцева впервые проведет очное противостояние против Макнелли. Если Юлия сумеет пройти Кэти, то во втором круге встретится либо с Далмой Галфи, либо с квалифайером.

Стародубцева имеет серию поражений из трех матчей. В последний раз она побеждала 6 февраля, когда переиграла Антонию Ружич на старте квалификации тысячника в Дохе.

Макнелли также идет с лузстриком в три поединка. Ее последняя победа датируется 3 февраля – одолела Терезу Мартинцову во втором круге соревнований в Остраве.