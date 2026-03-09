Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева сыграет на турнире WTA 125 в США и встретится с пятой сеяной
WTA
09 марта 2026, 14:33 | Обновлено 10 марта 2026, 00:18
476
1

Стародубцева сыграет на турнире WTA 125 в США и встретится с пятой сеяной

В первом раунде соревнований в Остине Юлия поборется против Кэти Макнелли

Стародубцева сыграет на турнире WTA 125 в США и встретится с пятой сеяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 105) сыграет на хардовом турнире WTA 125 в Остине, США.

В первом раунде украинка поборется против пятой сеяной Кэти Макнелли (США, WTA 68). Встреча состоится 9 марта и начнется в 21:00 по Киеву.

Стародубцева впервые проведет очное противостояние против Макнелли. Если Юлия сумеет пройти Кэти, то во втором круге встретится либо с Далмой Галфи, либо с квалифайером.

Стародубцева имеет серию поражений из трех матчей. В последний раз она побеждала 6 февраля, когда переиграла Антонию Ружич на старте квалификации тысячника в Дохе.

Макнелли также идет с лузстриком в три поединка. Ее последняя победа датируется 3 февраля – одолела Терезу Мартинцову во втором круге соревнований в Остраве.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Эффект Макконахи. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Остине
Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс
Кэти Макнелли Юлия Стародубцева WTA Остин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Степан
Четверта сіяна, а не перша, помилочка.
