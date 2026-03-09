Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 10:38 | Обновлено 09 марта 2026, 10:44
Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ

Геннадий Буткевич вышел на публику с заявлением

Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич вышел на публику с заявлением после скандального матча «волков» с Динамо (1:2). Функцинер заговорил о руководстве «бело-синих».

«Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба «Динамо» (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ», – цитирует Буткевича пресс-служба Полесья.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

Геннадий Буткевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Фанькин Кот
Ахметов скоро доиграется. Нас ждет свое „Кальчополи“ — с громким падением „Шахтера“, отправлением в „пердив“, а то и значительно ниже. Эпоха неприкасаемых подходит к концу, и суровый приговор футбольной истории станет закономерным итогом многолетних закулисных игр.
Ответить
+3
avk2307
Все вірно сказано.
От саме цей арбітр вміє зіграти на користь третьої сторони навіть в матчі конкурентів одного "дуже великого клуба" , або просто рівень арбітражу такий.  Так знову ж фунціонери того " наче великого клубу" нам казали про високий рівень арбітра цього .
Ответить
+3
vovei
У Буткевича, как и у Ротаня сиграл жим-жим.Уходит 3 место
Ответить
+1
