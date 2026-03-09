Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич вышел на публику с заявлением после скандального матча «волков» с Динамо (1:2). Функцинер заговорил о руководстве «бело-синих».

«Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба «Динамо» (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ», – цитирует Буткевича пресс-служба Полесья.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.