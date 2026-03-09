ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
Вице-президент «Полесья» раскритиковал судейство в игре с «Динамо»
Вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич раскритиковал судейство в матче 19-го тура УПЛ с «Динамо» – 1:2.
«Если убрать эмоции, то в матче было два ключевых момента.
Первый – незасчитанный гол. Второй – эпизод с красной карточкой за подкат против Эммерлаху. Все. О других вещах вообще нет смысла говорить. Ошибки были с обеих сторон.
Мы просто хотим услышать комментарий судейского корпуса. Больше здесь говорить не о чем.
Арбитры видели фол на Бражко. Мы пересмотрели эпизод. Но фол зафиксировал не главный арбитр, а арбитр VAR – поэтому вопрос именно к нему. И момент с подкатом против Эммерлаху – это тоже эпизод VAR. На мой взгляд, это чистая красная карточка.
Свою точку зрения я донес до Монзуль и до судейского комитета. Но давайте посмотрим на таблицу: мы впереди, движемся дальше и рассчитываем, что в дальнейшем таких ошибок не будет.
Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть».
Главным арбитром матча «Полесье» – «Динамо» был Николай Балакин, а на VAR ему помогал Денис Шурман.
