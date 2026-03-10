Определен лучший теннисист за всю историю
Лидером рейтинга стал Новак Джокович
Известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.
Рейтинг возглавил Новак Джокович, рекордсмен по количеству недель на первой позиции и побед в турнире Большого Шлема. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер с 20 титулами Гранд Слем, а третье — испанец Рафаэль Надаль, легендарный «Король грунта».
Четвертое — американец Пит Сампрас с 14 титулами Гранд Слем, пятое — австралиец Род Лейвер. Шестое место — швед Бьорн Борг с 11 титулами, седьмое — американец Джон Макинрой, восьмое — чех Иван Лендл.
Девятое место занял Джимми Коннорс из США, а десятку замкнул американец Андре Агасси, который выигрывал все турниры Большого Шлема.
Топ-10 теннисистов за всю историю
- Новак Джокович
- Роджер Федерер
- Рафаэль Надаль
- Пит Сампрас
- Род Лейвер
- Бьорн Борг
- Джон Макинрой
- Иван Лендл
- Джимми Коннорс
- Андре Агасси
