Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определен лучший теннисист за всю историю
ATP
10 марта 2026, 08:55 |
1047
1

Определен лучший теннисист за всю историю

Лидером рейтинга стал Новак Джокович

10 марта 2026, 08:55 |
1047
1 Comments
Определен лучший теннисист за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.

Рейтинг возглавил Новак Джокович, рекордсмен по количеству недель на первой позиции и побед в турнире Большого Шлема. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер с 20 титулами Гранд Слем, а третье — испанец Рафаэль Надаль, легендарный «Король грунта».

Четвертое — американец Пит Сампрас с 14 титулами Гранд Слем, пятое — австралиец Род Лейвер. Шестое место — швед Бьорн Борг с 11 титулами, седьмое — американец Джон Макинрой, восьмое — чех Иван Лендл.

Девятое место занял Джимми Коннорс из США, а десятку замкнул американец Андре Агасси, который выигрывал все турниры Большого Шлема.

Топ-10 теннисистов за всю историю

  1. Новак Джокович
  2. Роджер Федерер
  3. Рафаэль Надаль
  4. Пит Сампрас
  5. Род Лейвер
  6. Бьорн Борг
  7. Джон Макинрой
  8. Иван Лендл
  9. Джимми Коннорс
  10. Андре Агасси
По теме:
Действующий чемпион Индиан-Уэллс прошел в 1/8 финала и сыграет с Джоковичем
Снова проиграл сет: Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Пришлось делать камбек: Джокович не без проблем стартовал на Индиан-Уэллс
Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль Пит Сампрас Род Лейвер Бьорн Борг Джон Макинрой Иван Лендл Джимми Коннорс Андре Агасси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09 марта 2026, 09:44 4
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Теннис | 10 марта 2026, 02:38 3
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех

Одна болельщица уж точно поняла всю сущность этой «нейтралки»...

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 03:34
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09.03.2026, 15:36
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Ярмоленко получил неожиданное предложение относительно своего будущего
Футбол | 09.03.2026, 09:02
Ярмоленко получил неожиданное предложение относительно своего будущего
Ярмоленко получил неожиданное предложение относительно своего будущего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Та ну нафіг!!! Роджер є найкращим!
Ответить
+1
Популярные новости
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 10
Теннис
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 80
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 10
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем