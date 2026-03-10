Определен лучший теннисист за всю историю

Известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.

Рейтинг возглавил Новак Джокович, рекордсмен по количеству недель на первой позиции и побед в турнире Большого Шлема. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер с 20 титулами Гранд Слем, а третье — испанец Рафаэль Надаль, легендарный «Король грунта».

Четвертое — американец Пит Сампрас с 14 титулами Гранд Слем, пятое — австралиец Род Лейвер. Шестое место — швед Бьорн Борг с 11 титулами, седьмое — американец Джон Макинрой, восьмое — чех Иван Лендл.

Девятое место занял Джимми Коннорс из США, а десятку замкнул американец Андре Агасси, который выигрывал все турниры Большого Шлема.

Топ-10 теннисистов за всю историю