Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем
Другие новости
02 марта 2026, 20:03 | Обновлено 02 марта 2026, 20:10
120
0

ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем

Серб Новак Джокович посетил баскетбольный матч и сделал фото со звездами Лейкерс

Instagram Лейкерс. Новак Джокович и Леброн Джеймс

24-кратный победитель турниров Grand Slam, третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Сакраменто Кингз. Он встретился со звездами Лейкерс — американцем Леброном Джеймсом и словенцем Лукой Дончичем и сделал несколько фото.

Встреча Новака с Дончичем, многое значила для словенца.

«Для меня он – GOAT. Было удивительно, что он подошел ко мне; я уже сказал ему, что хотел бы посетить одну из его игр на турнире Мастерс», – сказал Дончич.

38-летний теннисист уже несколько дней находится в Калифорнии, готовясь к старту турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс.

Лейкерс выиграли встречу у Сакраменто со счетом 128:104.

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции
НБА. Нью-Йорк остановил победный ход Сан-Антонио, Миннесота победила Денвер
ВИДЕО. Хэмилтон засветился с Кардашьян на роскошном курорте
Новак Джокович Леброн Джеймс Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто Кингз НБА фото lifestyle
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
