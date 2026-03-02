ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем
Серб Новак Джокович посетил баскетбольный матч и сделал фото со звездами Лейкерс
24-кратный победитель турниров Grand Slam, третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Сакраменто Кингз. Он встретился со звездами Лейкерс — американцем Леброном Джеймсом и словенцем Лукой Дончичем и сделал несколько фото.
Встреча Новака с Дончичем, многое значила для словенца.
«Для меня он – GOAT. Было удивительно, что он подошел ко мне; я уже сказал ему, что хотел бы посетить одну из его игр на турнире Мастерс», – сказал Дончич.
38-летний теннисист уже несколько дней находится в Калифорнии, готовясь к старту турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс.
Лейкерс выиграли встречу у Сакраменто со счетом 128:104.
Djokovic estuvo presente anoche en el partido de los Lakers y saludó a Luka Doncic.— José Morón (@jmgmoron) March 2, 2026
El esloveno se rindió a Nole.
🗣️ “Para mí es el GOAT. Que haya venido y haya estado viéndome es increíble” pic.twitter.com/uSVBz4JGF2
March 2, 2026
