ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем

24-кратный победитель турниров Grand Slam, третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Сакраменто Кингз. Он встретился со звездами Лейкерс — американцем Леброном Джеймсом и словенцем Лукой Дончичем и сделал несколько фото.

Встреча Новака с Дончичем, многое значила для словенца.

«Для меня он – GOAT. Было удивительно, что он подошел ко мне; я уже сказал ему, что хотел бы посетить одну из его игр на турнире Мастерс», – сказал Дончич.

38-летний теннисист уже несколько дней находится в Калифорнии, готовясь к старту турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс.

Лейкерс выиграли встречу у Сакраменто со счетом 128:104.