Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо

Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар прокомментировал решения Николая Балакина в первом тайме матча между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2), вызвавшим немало возмущений со стороны хозяев.

– На 23-й минуте «Полесье» вышло вперед, но Балакину видеоарбитры сообщили о нарушении, которое было перед атакой.

– Балакин засчитал взятие ворот и было видно с самого начала, что он ошибся. Шурман, который был на VAR, принял правильное решение порекомендовать арбитру пересмотреть эпизод.

Балакин вынужден был признать, что Бабенко завалил Бражка руками, затем отдал передачу и развил атаку, закончившуюся голом.

Это элементарная ошибка арбитра, который был рядом, видел эпизод и упустил этот момент, с которого началась атака и взятие ворот.

– «Полесье» заработало пенальти на 40-й минуте. Коробов нарушил правила в штрафной, когда он руки вытягивал. Это верное решение арбитра?

– Это снова было решение VAR. Арбитр стоял на одной линии и отчетливо видел это нарушение, но не зафиксировал. Шурман наоборот увидел и снова заставил Балакина пойти посмотреть этот эпизод.

Арбитру некуда было деваться – он обязан был назначить 11-метровый удар в ворота «Динамо», что и сделал в итоге. «Полесье» воспользовалось этим моментом и вышло вперед.

– В компенсированное время Биловар в падении звдел Андриевского. Как трактуете этот эпизод?

– Это не задел, а создал опасность, поставив свою ногу на голень и это был очевидный фол, который Балакин зафиксировал, но почему-то желтую карточку забыл показать.

По первому тайму – неудачное судейство Балакина, – рассказал Ступар.