Судьбу коллег не повторили. Клуб АПЛ спокойно преодолел 1/8 финала Кубка

8 марта прошёл матч 1/8 финала Кубка Англии между клубами «Лидс» и «Норвич».

Стадион «Элланд Роуд» в городе Лидс принимал кубковый поединок.

Представитель Английской Премьер-лиги на своем поле уверенно обыграл соперника из Чемпионшипа.

«Лидс» не только забил три мяча, но и не пропустил ни одного – 3:0.

Ранее в тот же день коллеги «Лидса» по АПЛ – «Фулхэм» и «Сандерленд» – вылетели из Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала, 8 марта

«Лидс» – «Норвич» – 3:0

Голы: Лонгстоф, 32, Гудмундссон, 43, Пиру, 85

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine