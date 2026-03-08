Судьбу коллег не повторили. Клуб АПЛ спокойно преодолел 1/8 финала Кубка
«Лидс» на своем поле разобрался с «Норвичем»
8 марта прошёл матч 1/8 финала Кубка Англии между клубами «Лидс» и «Норвич».
Стадион «Элланд Роуд» в городе Лидс принимал кубковый поединок.
Представитель Английской Премьер-лиги на своем поле уверенно обыграл соперника из Чемпионшипа.
«Лидс» не только забил три мяча, но и не пропустил ни одного – 3:0.
Ранее в тот же день коллеги «Лидса» по АПЛ – «Фулхэм» и «Сандерленд» – вылетели из Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/8 финала, 8 марта
«Лидс» – «Норвич» – 3:0
Голы: Лонгстоф, 32, Гудмундссон, 43, Пиру, 85
