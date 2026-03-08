Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судьбу коллег не повторили. Клуб АПЛ спокойно преодолел 1/8 финала Кубка
Кубок Англии
Лидс
08.03.2026 18:30 – FT 3 : 0
Норвич
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
08 марта 2026, 20:37 | Обновлено 08 марта 2026, 20:40
121
0

Судьбу коллег не повторили. Клуб АПЛ спокойно преодолел 1/8 финала Кубка

«Лидс» на своем поле разобрался с «Норвичем»

08 марта 2026, 20:37 | Обновлено 08 марта 2026, 20:40
121
0
Судьбу коллег не повторили. Клуб АПЛ спокойно преодолел 1/8 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта прошёл матч 1/8 финала Кубка Англии между клубами «Лидс» и «Норвич».

Стадион «Элланд Роуд» в городе Лидс принимал кубковый поединок.

Представитель Английской Премьер-лиги на своем поле уверенно обыграл соперника из Чемпионшипа.

«Лидс» не только забил три мяча, но и не пропустил ни одного – 3:0.

Ранее в тот же день коллеги «Лидса» по АПЛ – «Фулхэм» и «Сандерленд» – вылетели из Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала, 8 марта

«Лидс» – «Норвич» – 3:0

Голы: Лонгстоф, 32, Гудмундссон, 43, Пиру, 85

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Сенсация в Кубке Англии. Фулхэм вылетел от клуба Чемпионшипа
Кубок Англии по футболу Лидс Норвич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 10
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08 марта 2026, 09:48 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»

Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны

Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08.03.2026, 14:56
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Футбол | 08.03.2026, 20:07
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08.03.2026, 07:00
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 9
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 5
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем