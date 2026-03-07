В воскресенье, 8 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Лидсом» и «Норвичем». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Лидс

Совершенно неплохие результаты демонстрирует новичок Премьер-лиги в текущем сезоне. После 29 туров чемпионата на балансе «павлинов» есть 31 очко, благодаря которым клуб пока находится на 15 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 балла.

По пути в 1/8 финала Кубка Англии «Лидс» одолел «Дерби Каунти» и «Бирмингем».

Норвич

Не лучшим образом проходит сезон для «канарок». За 35 матчей Чемпионшипу коллективу удалось набрать всего 45 баллов, благодаря которым он пока находится на 17-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 10 очков, а от зоны плей-офф – 12 пунктов.

В Кубке Англии «Норвич» одолел «Волсолл» и «Вест Бромвич», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

Начиная с 2024 года, клубы сыграли между собой 5 матчей. У 3-х из них победил «Лидс», а еще 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

В последних 11 матчах «Норвич» одержал 9 побед.

«Лидс» в свою очередь имеет всего 1 победу за 8 предыдущих поединков.

В 4/6 последних выездных поединках «Норвича» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

В последних матчах «Норвич» набрал довольно неплохую форму, поэтому нас ждет активный и интересный поединок. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.8 по линии БК betking).