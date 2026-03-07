Лидс – Норвич. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 8 марта в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 8 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Лидсом» и «Норвичем». По киевскому времени игра начнется в 18:30.
Лидс
Совершенно неплохие результаты демонстрирует новичок Премьер-лиги в текущем сезоне. После 29 туров чемпионата на балансе «павлинов» есть 31 очко, благодаря которым клуб пока находится на 15 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 балла.
По пути в 1/8 финала Кубка Англии «Лидс» одолел «Дерби Каунти» и «Бирмингем».
Норвич
Не лучшим образом проходит сезон для «канарок». За 35 матчей Чемпионшипу коллективу удалось набрать всего 45 баллов, благодаря которым он пока находится на 17-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 10 очков, а от зоны плей-офф – 12 пунктов.
В Кубке Англии «Норвич» одолел «Волсолл» и «Вест Бромвич», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.
Личные встречи
Начиная с 2024 года, клубы сыграли между собой 5 матчей. У 3-х из них победил «Лидс», а еще 2 поединка завершились вничью.
Интересные факты
- В последних 11 матчах «Норвич» одержал 9 побед.
- «Лидс» в свою очередь имеет всего 1 победу за 8 предыдущих поединков.
- В 4/6 последних выездных поединках «Норвича» было забито больше 2.5 гола.
Прогноз
В последних матчах «Норвич» набрал довольно неплохую форму, поэтому нас ждет активный и интересный поединок. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.8 по линии БК betking).
