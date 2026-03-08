Заря передала слова благодарности клубу УПЛ после разгромной победы

Луганская «Заря» обратилась к киевской «Оболони» после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы».

«Мужики» поблагодарили «пивоваров» за подготовку домашнего стадиона «Оболонь-Арена», на котором луганчане были вынуждены провести матч.

Поединок в столице Украины завершился разгромной победой «Зари» со счетом 4:0.

«Футбольный клуб «Заря» благодарит футбольный клуб «Оболонь», руководство, работников стадиона, агрономов за помощь и подготовку поля к календарной игре чемпионата против СК «Полтава».

Наша сегодняшняя победа – и ваша заслуга также. Именно в единстве, в помощи друг другу и должно строиться будущее нашей великой и непобедимой Украины», – написала «Заря».