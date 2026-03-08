Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация в Кубке Англии. Фулхэм вылетел от клуба Чемпионшипа
Кубок Англии
Фулхэм
08.03.2026 14:00 – FT 0 : 1
Саутгемптон
Англия
08 марта 2026, 16:09 |
Сенсация в Кубке Англии. Фулхэм вылетел от клуба Чемпионшипа

«Саутгемптон» шагает к четвертьфиналу

Getty Images/Global Images Ukraine. Росс Стюарт

8 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоялся матч между «Фулхэмом» и «Саутгемптоном».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче отметился Стюарт, который реализовал пенальти на 90+1-й минуте.

«Саутгемптон» на данный момент является единственной командой из Чемпионшипа, которой удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала, 8 марта

Фулхэм – Саутгемптон – 1:0

Голы: Стюарт, 90+1 (пен)

Саутгемптон Фулхэм Кубок Англии по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
