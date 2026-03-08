Сенсация в Кубке Англии. Фулхэм вылетел от клуба Чемпионшипа
«Саутгемптон» шагает к четвертьфиналу
8 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоялся матч между «Фулхэмом» и «Саутгемптоном».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Единственным голом в матче отметился Стюарт, который реализовал пенальти на 90+1-й минуте.
«Саутгемптон» на данный момент является единственной командой из Чемпионшипа, которой удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/8 финала, 8 марта
Фулхэм – Саутгемптон – 1:0
Голы: Стюарт, 90+1 (пен)
