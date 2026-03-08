В воскресенье, 8 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Саутгемптоном». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Фулхэм

Для «дачников» сезон состоит из поочередности контрастных по результатам серий. Хотя в целом выступления клуба можно назвать достаточно успешными – после 29 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 40 баллов, благодаря которым она находится на 10 месте турнирной таблицы. От 14-й и от 7-й позиции расстояние почти идентично – 3 и 4 балла соответственно.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» выбил «Мидлсбро» и «Сток Сити».

Саутгемптон

После вылета из элиты «святые» не выглядят очень уверенно. За 35 матчей Чемпионшипу коллективу удалось добыть в борьбе 53 балла, которые пока позволяют занимать 7-ю позицию общего зачета. Расстояние от зоны плей-офф на данный момент составляет 4 очка.

В Кубке Англии «Саутгемптон» обыграл «Донкастер» и «Лестер», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы сыграли между собой 5 поединков. У 3-х из них победил «Фулхэм», 1 игра завершилась вничью, а в и матче выиграл «Саутгемптон».

Интересные факты

В текущем сезоне Чемпионшипа «Саутгемптон» забил 57 голов – 3-й лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Саутгемптона» продолжается уже 9 матчей подряд. На балансе команды 7 побед и 2 ничьи.

«Фулхэм» победил в 4/6 предыдущих домашних играх.

В 7/8 последних матчах «Фулгема» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

Результаты в кубках бывают очень непредсказуемыми, поэтому спрогнозировать победителя будет сложно. Обе команды забивают неплохое количество голов, так что я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).