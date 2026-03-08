Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/16 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Элина Свитолина и Марта Костюк выиграли стартовые матчи на тысячнике в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 8 марта состоялись завершились все матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Две украинкие теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк – выиграли свои стартовые поединки и вышли в следующий круг.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина дожала Лауру Зигемунд и далее встретится с Эшлин Крюгер. Костюк вернулась после травмы, одолела Тейлор Таунсенд и в 1/16 финала встретится с Еленой Рыбакиной.

Еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская – проиграла свой поединок 1/32 финала. Даяна уступила Александре Эале.

По итогам второго раунда Индиан-Уэллс покинули шесть сеяных: Екатерина Александрова [11], Ива Йович [18], Людмила Самсонова [19], Диана Шнайдер [21], Майя Джойнт [29], Ван Синьюй [30].

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Жаклин Кристиан
Камила Осорио – Наоми Осака

Виктория Мбоко [10] – Анна Калинская [23]
Эмма Радукану [25] – Аманда Анисимова [6]

Коко Гауфф [4] – Александра Эала [31]
Сорана Кырстя – Линда Носкова [14]

Талия Гибсон – Клара Таусон [17]
Айла Томлянович – Жасмин Паолини [7]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Алена Остапенко [26]
Элизе Мертенс [22] – Белинда Бенчич [12]

Мэдисон Киз [15] – Сонай Картал
Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3]

Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова
Эшлин Крюгер – Элина Свитолина [9]

Каролина Мухова [13] – Антония Ружич
Мария Саккари [32] – Ига Свентек [2]

Видеообзор четвертого игрового дня

Видеообзор третьего игрового дня

По теме:
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Непростая победа на И-У. Видеообзор матча
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Успешный старт на Индиан-Уэллс. Видеообзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
