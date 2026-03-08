Две украинки в борьбе. Определены пары 1/16 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина и Марта Костюк выиграли стартовые матчи на тысячнике в США
В ночь на 8 марта состоялись завершились все матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Две украинкие теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк – выиграли свои стартовые поединки и вышли в следующий круг.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина дожала Лауру Зигемунд и далее встретится с Эшлин Крюгер. Костюк вернулась после травмы, одолела Тейлор Таунсенд и в 1/16 финала встретится с Еленой Рыбакиной.
Еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская – проиграла свой поединок 1/32 финала. Даяна уступила Александре Эале.
По итогам второго раунда Индиан-Уэллс покинули шесть сеяных: Екатерина Александрова [11], Ива Йович [18], Людмила Самсонова [19], Диана Шнайдер [21], Майя Джойнт [29], Ван Синьюй [30].
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Жаклин Кристиан
Камила Осорио – Наоми Осака
Виктория Мбоко [10] – Анна Калинская [23]
Эмма Радукану [25] – Аманда Анисимова [6]
Коко Гауфф [4] – Александра Эала [31]
Сорана Кырстя – Линда Носкова [14]
Талия Гибсон – Клара Таусон [17]
Айла Томлянович – Жасмин Паолини [7]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Алена Остапенко [26]
Элизе Мертенс [22] – Белинда Бенчич [12]
Мэдисон Киз [15] – Сонай Картал
Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3]
Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова
Эшлин Крюгер – Элина Свитолина [9]
Каролина Мухова [13] – Антония Ружич
Мария Саккари [32] – Ига Свентек [2]
Видеообзор четвертого игрового дня
Видеообзор третьего игрового дня
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «сине-желтых» получил вариант для продолжения карьеры в ОАЭ, где работал ранее
Трагедия произошла в Белой Церкви