ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии

Клуб бразильской Серии А «Коринтианс» объявил о подписании 33-летнего атакующего полузащитника Джесси Лингарда.

Как и сообщалось накануне, «тимау» оформили с английским легионером контракт сроком до конца текущего года с опцией пролонгации еще на один сезон, которая может быть активирована при выполнении определенных условий, обговоренных в соглашении между сторонами.

Лингард перебрался в «Коринтианс» на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с начала года после ухода из южнокорейского «Сеула».

Джесси Лингард известен, прежде всего, по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» (232 матча, 35 голов, 21 ассист) и сборную Англии (32 матча, 6 голов).