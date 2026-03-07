Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии
Бразилия
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии

Джесси Лингард стал футболистом «Коринтианса»

corinthians.com.br

Клуб бразильской Серии А «Коринтианс» объявил о подписании 33-летнего атакующего полузащитника Джесси Лингарда.

Как и сообщалось накануне, «тимау» оформили с английским легионером контракт сроком до конца текущего года с опцией пролонгации еще на один сезон, которая может быть активирована при выполнении определенных условий, обговоренных в соглашении между сторонами.

Лингард перебрался в «Коринтианс» на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с начала года после ухода из южнокорейского «Сеула».

Джесси Лингард известен, прежде всего, по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» (232 матча, 35 голов, 21 ассист) и сборную Англии (32 матча, 6 голов).

Алексей Сливченко
