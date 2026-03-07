ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии
Джесси Лингард стал футболистом «Коринтианса»
Клуб бразильской Серии А «Коринтианс» объявил о подписании 33-летнего атакующего полузащитника Джесси Лингарда.
Как и сообщалось накануне, «тимау» оформили с английским легионером контракт сроком до конца текущего года с опцией пролонгации еще на один сезон, которая может быть активирована при выполнении определенных условий, обговоренных в соглашении между сторонами.
Лингард перебрался в «Коринтианс» на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с начала года после ухода из южнокорейского «Сеула».
Джесси Лингард известен, прежде всего, по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» (232 матча, 35 голов, 21 ассист) и сборную Англии (32 матча, 6 голов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец готовится к возвращению на поле?
Судаков возобновил полноценные тренировки