Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Внезапный вектор. Экс-игрок МЮ Лингард нашел себе новый клуб
Бразилия
01 марта 2026, 16:31
Внезапный вектор. Экс-игрок МЮ Лингард нашел себе новый клуб

Джесси перейдет в Коринтианс

Внезапный вектор. Экс-игрок МЮ Лингард нашел себе новый клуб
Джесси Лингард

Английский полузащитник Джесси Лингард вскоре перейдет в бразильский «Коринтианс», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист на правах свободного агента в ближайшее время подпишет годовой контракт с клубом Серии А с опцией дальнейшего продления сотрудничества.

В 2025 году Джесси Лингард провел 41 матч на клубном уровне за южнокорейский «Сеул», отличившись 13 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,2 миллиона евро.

Джесси Лингард Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу трансферы свободный агент Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
