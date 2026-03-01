Бразилия01 марта 2026, 16:31 |
299
0
Внезапный вектор. Экс-игрок МЮ Лингард нашел себе новый клуб
Джесси перейдет в Коринтианс
Английский полузащитник Джесси Лингард вскоре перейдет в бразильский «Коринтианс», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний футболист на правах свободного агента в ближайшее время подпишет годовой контракт с клубом Серии А с опцией дальнейшего продления сотрудничества.
В 2025 году Джесси Лингард провел 41 матч на клубном уровне за южнокорейский «Сеул», отличившись 13 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,2 миллиона евро.
