ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду

Американская актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», рассказала о своей любви к футболу.

Во время визита на стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне она посетила матч «Спортинга» против «Эшторила» (3:1). В социальных сетях быстро появились видео, на которых актриса жонглирует мячом на поле и играет с талисманом клуба.

Именно в «Спортинге» начинал карьеру Криштиану Роналду, и Суини призналась, что восхищается португальцем:

«Криштиану Роналду — мой любимый футболист. Я очень конкурентный человек, и если бы я была футболисткой, он был бы моим вдохновением».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После этих слов фанаты в социальных сетях начали активно шутить и обсуждать возможную встречу актрисы и португальской звезды. Многие пользователи пишут, что «эта пара могла бы взорвать интернет» и называют их потенциальной «парой века».

Более того, в соцсетях уже появилось множество AI-сгенерированного контента, где Суини и Роналду изображают как пару – такие изображения и видео быстро распространяются среди фанатов.