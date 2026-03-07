Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду
Другие новости
07 марта 2026, 21:49 | Обновлено 07 марта 2026, 21:52
737
0

ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду

Слова актрисы о Роналду быстро стали вирусными среди футбольных фанатов

07 марта 2026, 21:49 | Обновлено 07 марта 2026, 21:52
737
0
ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду
Instagram. Сидни Суини и Криштиану Роналду

Американская актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», рассказала о своей любви к футболу.

Во время визита на стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне она посетила матч «Спортинга» против «Эшторила» (3:1). В социальных сетях быстро появились видео, на которых актриса жонглирует мячом на поле и играет с талисманом клуба.

Именно в «Спортинге» начинал карьеру Криштиану Роналду, и Суини призналась, что восхищается португальцем:

«Криштиану Роналду — мой любимый футболист. Я очень конкурентный человек, и если бы я была футболисткой, он был бы моим вдохновением».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После этих слов фанаты в социальных сетях начали активно шутить и обсуждать возможную встречу актрисы и португальской звезды. Многие пользователи пишут, что «эта пара могла бы взорвать интернет» и называют их потенциальной «парой века».

Более того, в соцсетях уже появилось множество AI-сгенерированного контента, где Суини и Роналду изображают как пару – такие изображения и видео быстро распространяются среди фанатов.

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай
ФОТО. «Суббота без тренировки?»: Магучих показала новый кадр из зала
ФОТО. Роналду прервал молчание после множества слухов и домыслов
фото lifestyle Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон
Максим Лапченко Источник: AS
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07 марта 2026, 05:12 0
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»

Боксер – о Мейвезере

Украина с 6 наградами захватила лидерство в медальном зачете Паралимпиады
Олимпийские игры | 07 марта 2026, 16:00 16
Украина с 6 наградами захватила лидерство в медальном зачете Паралимпиады
Украина с 6 наградами захватила лидерство в медальном зачете Паралимпиады

Сине-желтая команда завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07.03.2026, 05:42
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Футбол | 07.03.2026, 21:51
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 14
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем