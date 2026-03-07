ФОТО. Роналду прервал молчание после множества слухов и домыслов
Криштиану проходит этап восстановления
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду впервые за долгое время опубликовал фотографию в социальных сетях.
С начала конфликта на Ближнем Востоке появились слухи о возможном переезде Криштиану из Саудовской Аравии в столицу Испании – Мадрид.
Слухи только множились, а сам Роналду никак не комментировал новости, связанные с его именем.
В конце концов Криштиану появился в социальных сетях с фотографией, на которой видно, что он восстанавливается после травмы. Таким действием форвард подтвердил слова своего тренера Жорже Жезуша.
На нем кофта его клуба – «Аль-Наср», при этом местонахождение футболиста остается неизвестным.
«Восстанавливаюсь и готов смотреть игру сегодня. Только вперед, «Аль-Наср», – написал Роналду.
Следовать Криштиану будет за матчем 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» будет играть с клубом «Неом». Поединок состоится 7 марта в 21.00.
Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026
