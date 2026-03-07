Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду впервые за долгое время опубликовал фотографию в социальных сетях.

С начала конфликта на Ближнем Востоке появились слухи о возможном переезде Криштиану из Саудовской Аравии в столицу Испании – Мадрид.

Слухи только множились, а сам Роналду никак не комментировал новости, связанные с его именем.

В конце концов Криштиану появился в социальных сетях с фотографией, на которой видно, что он восстанавливается после травмы. Таким действием форвард подтвердил слова своего тренера Жорже Жезуша.

На нем кофта его клуба – «Аль-Наср», при этом местонахождение футболиста остается неизвестным.

«Восстанавливаюсь и готов смотреть игру сегодня. Только вперед, «Аль-Наср», – написал Роналду.

Следовать Криштиану будет за матчем 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» будет играть с клубом «Неом». Поединок состоится 7 марта в 21.00.

ФОТО. Роналду прервал молчание после множества слухов и домыслов