Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду покинул Саудовскую Аравию и в ночь на вторник прилетел в Мадрид
Саудовская Аравия
03 марта 2026, 12:49 |
2169
1

Роналду покинул Саудовскую Аравию и в ночь на вторник прилетел в Мадрид

США и Израиль продолжают совместную военную операцию против Ирана

03 марта 2026, 12:49 |
2169
1 Comments
Роналду покинул Саудовскую Аравию и в ночь на вторник прилетел в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду покинул Эр-Рияд из-за конфликта, который вспыхнул на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем нанесли первые удары по Ирану, а американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты начали военную кампанию.

Впоследствии армия обороны Израиля зафиксировала запуск иранских ракет и дронов. Удары были нанесены по территории многих государств – ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Кипра и других стран.

Согласно данным сервиса Flightradar24, личный борт под номером SVW7B вылетел из Эр-Рияда вечером понедельника и около часа ночи приземлился в Мадриде.

Владельцем джета Bombardier Global Express 6500 стоимостью почти в 70 млн евро является именно футболист сборной Португалии.

По теме:
ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»
Йожеф САБО: «Вершина футбола. Он лучше Месси и Роналду»
36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье
Футбол | 03 марта 2026, 12:51 0
Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье
Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье

Житомирцы приобрели полузащитника из «Карпат»

Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Футбол | 03 марта 2026, 11:18 9
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса

Реакция Алексея Сливченко на громкий трансфер ковалевского клуба, сумевшего завербовать топ-ветерана

Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Футбол | 03.03.2026, 09:04
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
давай в Спортінг
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем