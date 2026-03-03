Роналду покинул Саудовскую Аравию и в ночь на вторник прилетел в Мадрид
США и Израиль продолжают совместную военную операцию против Ирана
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду покинул Эр-Рияд из-за конфликта, который вспыхнул на Ближнем Востоке.
28 февраля США совместно с Израилем нанесли первые удары по Ирану, а американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты начали военную кампанию.
Впоследствии армия обороны Израиля зафиксировала запуск иранских ракет и дронов. Удары были нанесены по территории многих государств – ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Кипра и других стран.
Согласно данным сервиса Flightradar24, личный борт под номером SVW7B вылетел из Эр-Рияда вечером понедельника и около часа ночи приземлился в Мадриде.
Владельцем джета Bombardier Global Express 6500 стоимостью почти в 70 млн евро является именно футболист сборной Португалии.
🚨 BREAKING: Following the reported drone attack near the U.S. Embassy in Riyadh, Cristiano Ronaldo has left Saudi Arabia with his wife and children to return to his home in Madrid. pic.twitter.com/z9Jg5AvouH— Speedline (@speedlinexx) March 3, 2026
