Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мундиаль под угрозой? Тренер Аль-Насра шокировал новостями о травме Роналду
Саудовская Аравия
06 марта 2026, 14:59 | Обновлено 06 марта 2026, 15:00
719
1

Мундиаль под угрозой? Тренер Аль-Насра шокировал новостями о травме Роналду

Жорже Жезуш заявил, что травма Криштиана оказалась серьезнее, чем ожидалось

06 марта 2026, 14:59 | Обновлено 06 марта 2026, 15:00
719
1 Comments
Мундиаль под угрозой? Тренер Аль-Насра шокировал новостями о травме Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш поделился новостями о травме легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«После тестов мы видим, что травма, полученная Криштиану Роналду, была серьезнее, чем ожидалось. Криштиану теперь поедет в Испанию, как и другие игроки, которые лечились после травмы. Его травма требовала лечения в Мадриде у его личного терапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде».

Пока неизвестно, успеет ли 41-летний нападающий восстановиться к своему последнему чемпионату мира в Северной Америке, который состоится в июне-июле 2026 года.

По теме:
Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»
В Саудовской Аравии сыгран матч, несмотря на войну. Турнирная таблица
У Роналду обнаружили травму. Известны подробности
Криштиану Роналду травма Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жорже Жезуш
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук
Футбол | 06 марта 2026, 15:24 0
Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук
Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук

Португальский специалист прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/4 финала Кубка Франции

ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06 марта 2026, 08:29 6
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое

Соперником украинца станет Вильмер Барон

Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06.03.2026, 00:32
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбол | 06.03.2026, 07:35
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06.03.2026, 01:22
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Philip J. Fry
буде лікуватись аж до кінця війни з Іраном
Ответить
-1
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 15
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем