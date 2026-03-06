Мундиаль под угрозой? Тренер Аль-Насра шокировал новостями о травме Роналду

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш поделился новостями о травме легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«После тестов мы видим, что травма, полученная Криштиану Роналду, была серьезнее, чем ожидалось. Криштиану теперь поедет в Испанию, как и другие игроки, которые лечились после травмы. Его травма требовала лечения в Мадриде у его личного терапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде».

Пока неизвестно, успеет ли 41-летний нападающий восстановиться к своему последнему чемпионату мира в Северной Америке, который состоится в июне-июле 2026 года.