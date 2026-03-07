Испания07 марта 2026, 19:28 |
Известна оценка Ваната и Цыганкова за матч-триллер Жироны
Каталонцы вырвали ничью в матче против «Леванте»
7 марта состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леванте принимал Жирону. Поединок завершился вничью – 1:1.
В стартовом составе каталонской команды вышли два игрока сборной Украины – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
По завершении матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру украинцев. Ванат получил оценку 6,5, а Цыганков – 6,3.
Героем поединка был признан голкипер «Леванте» Мэттью Райан, получивший 7,9 баллов.
Оценки матча Леванте – Жирона
