Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 марта 2026, 19:28
0

Известна оценка Ваната и Цыганкова за матч-триллер Жироны

Каталонцы вырвали ничью в матче против «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

7 марта состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леванте принимал Жирону. Поединок завершился вничью – 1:1.

В стартовом составе каталонской команды вышли два игрока сборной Украины – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

По завершении матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру украинцев. Ванат получил оценку 6,5, а Цыганков – 6,3.

Героем поединка был признан голкипер «Леванте» Мэттью Райан, получивший 7,9 баллов.

Оценки матча Леванте – Жирона

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Леванте Владислав Ванат оценки SofaScore
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
