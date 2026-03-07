Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома

В топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26 осталось только 2 команды, которые еще не проигрывали дома: Барселона и Наполи.

Неаполитанцы после победы над Торино (2:1) в 28 туре Серии А продолжили свою домашнюю беспроигрышную серию до 13 матчей: 9 побед и 4 ничьи.

А вот ПСЖ потерпел первое домашнее поражение в сезоне Лиги 1. В 25-м туре парижане дома проиграли Монако со счетом 1:3.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26

Барселона (13 побед в 13 матчах)

Вильярреал – 4:1

Леванте – 3:0

Мальорка – 3:0

Овьедо – 3:0

Осасуна – 2:0

Атлетико – 3:1

Алавес – 3:1

Атлетик – 4:0

Эльче – 3:1

Жирона – 2:1

Реал Сосьедад – 2:1

Хетафе – 3:0

Валенсия – 6:0

Наполи (9 побед и 4 ничьи в 13 матчах)