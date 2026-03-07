Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Наполи продолжил свою беспроигрышную серию победой над Торино
В топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26 осталось только 2 команды, которые еще не проигрывали дома: Барселона и Наполи.
Неаполитанцы после победы над Торино (2:1) в 28 туре Серии А продолжили свою домашнюю беспроигрышную серию до 13 матчей: 9 побед и 4 ничьи.
А вот ПСЖ потерпел первое домашнее поражение в сезоне Лиги 1. В 25-м туре парижане дома проиграли Монако со счетом 1:3.
Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26
Барселона (13 побед в 13 матчах)
- Вильярреал – 4:1
- Леванте – 3:0
- Мальорка – 3:0
- Овьедо – 3:0
- Осасуна – 2:0
- Атлетико – 3:1
- Алавес – 3:1
- Атлетик – 4:0
- Эльче – 3:1
- Жирона – 2:1
- Реал Сосьедад – 2:1
- Хетафе – 3:0
- Валенсия – 6:0
Наполи (9 побед и 4 ничьи в 13 матчах)
- Торино – 2:1
- Рома – 2:2
- Фиорентина – 2:1
- Сассуоло – 1:0
- Парма – 0:0
- Верона – 2:2
- Ювентус – 2:1
- Аталанта – 3:1
- Комо – 0:0
- Интер – 3:1
- Дженоа – 2:1
- Пиза – 3:2
- Кальяри – 1:0
