Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Другие новости
07 марта 2026, 12:08 | Обновлено 07 марта 2026, 12:09
211
0

Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома

Наполи продолжил свою беспроигрышную серию победой над Торино

07 марта 2026, 12:08 | Обновлено 07 марта 2026, 12:09
211
0
Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Getty Images/Global Images Ukraine

В топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26 осталось только 2 команды, которые еще не проигрывали дома: Барселона и Наполи.

Неаполитанцы после победы над Торино (2:1) в 28 туре Серии А продолжили свою домашнюю беспроигрышную серию до 13 матчей: 9 побед и 4 ничьи.

А вот ПСЖ потерпел первое домашнее поражение в сезоне Лиги 1. В 25-м туре парижане дома проиграли Монако со счетом 1:3.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26

Барселона (13 побед в 13 матчах)

  • Вильярреал – 4:1
  • Леванте – 3:0
  • Мальорка – 3:0
  • Овьедо – 3:0
  • Осасуна – 2:0
  • Атлетико – 3:1
  • Алавес – 3:1
  • Атлетик – 4:0
  • Эльче – 3:1
  • Жирона – 2:1
  • Реал Сосьедад – 2:1
  • Хетафе – 3:0
  • Валенсия – 6:0

Наполи (9 побед и 4 ничьи в 13 матчах)

  • Торино – 2:1
  • Рома – 2:2
  • Фиорентина – 2:1
  • Сассуоло – 1:0
  • Парма – 0:0
  • Верона – 2:2
  • Ювентус – 2:1
  • Аталанта – 3:1
  • Комо – 0:0
  • Интер – 3:1
  • Дженоа – 2:1
  • Пиза – 3:2
  • Кальяри – 1:0
По теме:
Де Брюйне и Лукаку впервые в карьере вместе сыграли за команду топ-5 лиг
Бавария – Боруссия М – 4:1. Справились и без Кейна. Видео голов и обзор
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»
Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) Ла Лига Бундеслига Серия A статистика Барселона Наполи ПСЖ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 9
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06 марта 2026, 15:02 135
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию

«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках

В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал
Футбол | 07.03.2026, 07:02
В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал
В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Эпицентр – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.03.2026, 10:45
Эпицентр – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 7
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 11
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 17
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем