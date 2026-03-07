Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир МУЛИК: «Будем настраиваться на тяжелую игру»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 10:31 |
75
0

Владимир МУЛИК: «Будем настраиваться на тяжелую игру»

Форвард «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Оболонью»

07 марта 2026, 10:31 |
75
0
Владимир МУЛИК: «Будем настраиваться на тяжелую игру»
ФК Кривбасс. Владимир Мулик

В поединке 19-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Оболонью». Поединок пройдет в субботу, 7 марта, и начнется в 15:30. О подготовке к противостоянию рассказал нападающий криворожского клуба Владимир Мулик.

– Расскажи о подготовке к игре против «Оболони».

– Подготовка проходит в обычном режиме. Мы готовимся после двух тяжелых выездов, нас ожидает третий. Нарабатываем тактические моменты, немного физических и разбираем соперника. Команда «Оболонь» боевая, играет дома, поэтому будем настраиваться на тяжелую игру. Соперник непростой, особенно у себя дома, поэтому легкой прогулки не будет.

– У «Кривбасса» в УПЛ четыре выезда подряд. Что можешь сказать о своем физическом состоянии и в целом команды?

– В целом, если честно, трудновато, потому что каждый выезд далекий. Но на фоне последних хороших игр команда с позитивом и хорошим настроением подходит к этому и спокойно воспринимает это. У нас достаточно времени на восстановление, поэтому в целом времени хватает, чтобы перезагрузиться, отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему поединку.

– Вспомни последний матч «Кривбасса» против «Оболони». Что запомнилось из этого поединка?

– Была непростая игра, мы победили, но очень тяжело все шло до последней минуты. «Оболонь» пыталась не проиграть. Для нас задача была только – три очка, и мы довели встречу до логического завершения. Надеемся, на положительный результат и в этот раз.

По теме:
Морозюк удивил прогнозом, назвав будущего чемпиона УПЛ
Ветеран Карпат вернулся в строй после травмы
Джованни ГЕРБЕРТ: «Я хорошо поладил с партнерами по команде»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс Владимир Мулик
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 7
В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал
В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал

Оператор УПЛ ТВ толкнул журналистку

Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Биатлон | 06 марта 2026, 12:58 13
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026

Мастер-класс в исполнении Александры

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
«В Баку тихо». Вернидуб рассказал о прилете шахедов в Азербайджане
Футбол | 07.03.2026, 10:52
«В Баку тихо». Вернидуб рассказал о прилете шахедов в Азербайджане
«В Баку тихо». Вернидуб рассказал о прилете шахедов в Азербайджане
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
05.03.2026, 08:44 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 17
Футбол
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем