Владимир МУЛИК: «Будем настраиваться на тяжелую игру»

В поединке 19-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Оболонью». Поединок пройдет в субботу, 7 марта, и начнется в 15:30. О подготовке к противостоянию рассказал нападающий криворожского клуба Владимир Мулик.

– Расскажи о подготовке к игре против «Оболони».

– Подготовка проходит в обычном режиме. Мы готовимся после двух тяжелых выездов, нас ожидает третий. Нарабатываем тактические моменты, немного физических и разбираем соперника. Команда «Оболонь» боевая, играет дома, поэтому будем настраиваться на тяжелую игру. Соперник непростой, особенно у себя дома, поэтому легкой прогулки не будет.

– У «Кривбасса» в УПЛ четыре выезда подряд. Что можешь сказать о своем физическом состоянии и в целом команды?

– В целом, если честно, трудновато, потому что каждый выезд далекий. Но на фоне последних хороших игр команда с позитивом и хорошим настроением подходит к этому и спокойно воспринимает это. У нас достаточно времени на восстановление, поэтому в целом времени хватает, чтобы перезагрузиться, отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему поединку.

– Вспомни последний матч «Кривбасса» против «Оболони». Что запомнилось из этого поединка?

– Была непростая игра, мы победили, но очень тяжело все шло до последней минуты. «Оболонь» пыталась не проиграть. Для нас задача была только – три очка, и мы довели встречу до логического завершения. Надеемся, на положительный результат и в этот раз.