Андрей ХОМА: «В Черноморце собраны амбициозные футболисты»

Андрей Хома во время зимней паузы сменил клуб. Нападающий из «Прикарпатья» перешел в «Черноморец». Футболист рассказал о новой команде, готовности к конкуренции, а также поделился целями на вторую часть сезона.

– Андрей, «Черноморец» – только вторая профессиональная команда в твоей карьере. Насколько трудно было принять решение об изменении обстановки?

– Решение было не простым. «Прикарпатье» – команда, где начался мой футбольный путь: от первых шагов в профессиональном футболе до становления как игрока. Я понимал, что для развития иногда нужно выходить из зоны комфорта. Когда появилось предложение от «Черноморца», я воспринял это как новый вызов и возможность проверить себя на другом уровне, в другой среде. Конечно, были сомнения, ведь смена команды – это всегда адаптация, новый коллектив, тренерский штаб, город.

– Как тебя приняли в команде «моряков»? Одесская акклиматизация уже позади?

– В команде меня приняли хорошо, почувствовал поддержку от ребят и тренерского штаба. Для меня это было важно, когда переходишь в новый коллектив, атмосфера играет большую роль в процессе адаптации. Что касается одесской акклиматизации – думаю, уже можно сказать, что она позади. Первое время, конечно, было необычно: новый город, другой ритм жизни. Сейчас чувствую себя здесь уверенно и полностью сосредоточен на работе и результатах команды.

– Готов к конкуренции с коллегами по линии нападения? Что вообще скажешь о форвардах «Черноморца»?

– Я готов к ней и понимаю, что именно из-за конкуренции игроки растут и становятся сильнее. В «Черноморце» собраны амбициозные хорошие футболисты, поэтому нужно каждый день доказывать свое право на место в составе. Относительно форвардов – это качественные, разноплановые нападающие. У каждого свои сильные стороны: кто-то лучше играет корпусом, кто-то быстрый и хорошо открывается, кто-то умеет сыграть на втором этаже. Такая конкуренция только мотивирует работать больше, прибавлять в реализации и помогать команде добиваться результата.

– В построении Романа Григорчука форвард – это игрок, выполняющий немалый объем работы. Испытал уже эти нагрузки?

– Да, безусловно, почувствовал. В требованиях Романа Иосифовича, форвард начинает прессинг, постоянно работает без мяча, открывается, создает простор для партнеров. Нагрузки действительно серьезные – и физически, и тактически. Интенсивные тренировки, но именно из-за такой работы команда добивается результата. Следует быть максимально сконцентрированным в каждом эпизоде, выполнять большой объем беговой работы, быстро перестраиваться из атаки в оборону.

– Есть ли у тебя личный план, точнее цель по количеству забитых мячей в сезоне? Или задачи более веские?

– Конечно желаю забивать как можно больше голов. Форвард всегда оценивается по голам – это часть нашей работы, но самое важное, чтобы команда выполнила свои задания на сезон!