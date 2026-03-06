Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ХОМА: «В Черноморце собраны амбициозные футболисты»
Украина. Первая лига
06 марта 2026, 18:09 |
204
0

Андрей ХОМА: «В Черноморце собраны амбициозные футболисты»

Нападающий рассказал об адаптации в новом клубе

06 марта 2026, 18:09 |
204
0
Андрей ХОМА: «В Черноморце собраны амбициозные футболисты»
ФК Черноморец. Андрей Хома

Андрей Хома во время зимней паузы сменил клуб. Нападающий из «Прикарпатья» перешел в «Черноморец». Футболист рассказал о новой команде, готовности к конкуренции, а также поделился целями на вторую часть сезона.

– Андрей, «Черноморец» – только вторая профессиональная команда в твоей карьере. Насколько трудно было принять решение об изменении обстановки?

– Решение было не простым. «Прикарпатье» – команда, где начался мой футбольный путь: от первых шагов в профессиональном футболе до становления как игрока. Я понимал, что для развития иногда нужно выходить из зоны комфорта. Когда появилось предложение от «Черноморца», я воспринял это как новый вызов и возможность проверить себя на другом уровне, в другой среде. Конечно, были сомнения, ведь смена команды – это всегда адаптация, новый коллектив, тренерский штаб, город.

– Как тебя приняли в команде «моряков»? Одесская акклиматизация уже позади?

– В команде меня приняли хорошо, почувствовал поддержку от ребят и тренерского штаба. Для меня это было важно, когда переходишь в новый коллектив, атмосфера играет большую роль в процессе адаптации. Что касается одесской акклиматизации – думаю, уже можно сказать, что она позади. Первое время, конечно, было необычно: новый город, другой ритм жизни. Сейчас чувствую себя здесь уверенно и полностью сосредоточен на работе и результатах команды.

– Готов к конкуренции с коллегами по линии нападения? Что вообще скажешь о форвардах «Черноморца»?

– Я готов к ней и понимаю, что именно из-за конкуренции игроки растут и становятся сильнее. В «Черноморце» собраны амбициозные хорошие футболисты, поэтому нужно каждый день доказывать свое право на место в составе. Относительно форвардов – это качественные, разноплановые нападающие. У каждого свои сильные стороны: кто-то лучше играет корпусом, кто-то быстрый и хорошо открывается, кто-то умеет сыграть на втором этаже. Такая конкуренция только мотивирует работать больше, прибавлять в реализации и помогать команде добиваться результата.

– В построении Романа Григорчука форвард – это игрок, выполняющий немалый объем работы. Испытал уже эти нагрузки?

– Да, безусловно, почувствовал. В требованиях Романа Иосифовича, форвард начинает прессинг, постоянно работает без мяча, открывается, создает простор для партнеров. Нагрузки действительно серьезные – и физически, и тактически. Интенсивные тренировки, но именно из-за такой работы команда добивается результата. Следует быть максимально сконцентрированным в каждом эпизоде, выполнять большой объем беговой работы, быстро перестраиваться из атаки в оборону.

– Есть ли у тебя личный план, точнее цель по количеству забитых мячей в сезоне? Или задачи более веские?

– Конечно желаю забивать как можно больше голов. Форвард всегда оценивается по голам – это часть нашей работы, но самое важное, чтобы команда выполнила свои задания на сезон!

По теме:
Шахтер не пропускает в 7 матчах подряд. Какая команда забивала последней?
Яркое возвращение Суперлиги. БК Ровно в овертайме победил Мавп
ЛНЗ официально дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Прикарпатье Ивано-Франковск трансферы Андрей Хома
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06 марта 2026, 01:22 0
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина начнет выступления на соревнованиях WTA 1000 в США матчем против Лауры Зигемунд

Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06 марта 2026, 00:32 4
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе

Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06.03.2026, 08:03
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ
Футбол | 06.03.2026, 17:59
ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ
ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Футбол | 06.03.2026, 17:31
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
05.03.2026, 07:20 1
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 21
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 13
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 2
Бокс
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем