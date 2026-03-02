Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав КЛИМЕНКО: «Работа с Григорчуком – это интенсивность и дисциплина»
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 14:16 |
143
0

Полузащитник снова будет играть за «Черноморец»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Клименко

Владислав Клименко в январе подписал контракт с «Черноморцем». Игрок уже выступал за «моряков» в 2020/21 годах. Полузащитник рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата.

– Владислав, ты снова в «Черноморце». Не осталось ли с прошлого раза ощущение незавершенного дела? Тогда тяжелая травма не позволила помочь команде в борьбе за возвращение в Премьер-лигу.

– Да, чувство незавершенности было. Тогда сложились непростые обстоятельства: и период ковида, и серьезная травма с операцией, из-за которой я не смог помочь команде в нужный момент. Поэтому возвращение для меня – это возможность реализовать цели и задачи, которые в свое время не удалось осуществить вместе с клубом.

– К одесситам в «Черноморце» всегда было особое отношение. Со стороны болельщиков так точно. Но и ответственность была особая. Удалось это почувствовать?

– В Одессе всегда особая атмосфера и особые болельщики. У меня здесь много знакомых, чувствую поддержку и искренность. Это приятно, но и прибавляет ответственности – хочется оправдывать доверие своей игрой.

– ⁠Почти месяц интенсивной работы с Романом Григорчуком. Какие впечатления от нагрузок Романа Иосифовича и его понимания футбола?

– Работа с Романом Григорчуком – это интенсивность и дисциплина. Он требователен, очень серьезно относится к деталям. В то же время, имеет глубокое понимание футбола и четкое видение, как должна выглядеть команда. С такими тренерами растешь каждый день.

– Мы видим по контрольным матчам твою позицию на поле. Тебе лично как? Был ли подобный опыт в других клубах?

– Если тренер так видит, значит, так лучше для команды. Главное – приносить пользу. Есть опыт игры на этой позиции.

– Какие ожидания от будущих спаррингов – это будут матчи, где результат первоочередной, или все-таки идет еще отработка связей между ребятами?

– В спаррингах всегда хочется побеждать – это часть менталитета. Но сейчас важно еще наиграть связи, почувствовать партнеров, понять требования тренера.

Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
