Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак

Вокруг «старой» учебно-тренировочной базы одесского Черноморца, которая служила этой команде с 1972 по конец 90-х годов, а ныне служит футбольной Академии клуба, не утихают страсти.

Как уже сообщалось, в начале нынешнего года ночью на ее территорию проникла группа неизвестных молодых людей, в связи с чем была вызвана полиция для определения неправовых действий. По неофициальной информации, тогда ночное вторжение объяснялось конфликтом между фактическим владельцем территории и лицами, арендующими на ней помещение.

С тех пор ситуация уладилась, однако сегодня бывшая «святая святых» Черноморца на Архитекторской улице оказалась в центре внимания из-за беспрецедентного случая. На футбольном поле, которое на протяжении многих лет служит для занятий детей, сейчас также тренируются... собаки.

Как стало известно Sport.ua, владельцы одесского клуба решили предоставить возможность использовать футбольную площадку для дрессировки четырехлапых, не задумываясь о несовместимости подобной практики.

Возмущенные родители юных футболистов с присущим одесситам чувством юмора выделяют один из главных недостатков сочетания футбола с кинологией.

«Не представляю даже, как детям заниматься футболом на газоне, где кроме фишки или стойки приходится обводить и собачье дерьмо», – сказал один из родителей.