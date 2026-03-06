Снигур выиграла восьмой матч подряд, выйдя в полуфинал турнира в Трнаве
Дарья в двух сетах одолела Луцию Гавличкову и продолжает борьбу за трофей 75-тысячника
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проходит на закрытых хардовых кортах.
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Луцию Гавличкову (Чехия, WTA 240) за 1 час и 32 минуты.
ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/4 финала
Луция Гавличкова (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 3:6, 4:6
Снигур взяла реванш у Гавличковой за поражение на этих же кортах в 2023 году.
Для Дарьи эта победа стала восьмой подряд. В конце февраля она завоевала трофей WTA 125 в Оэйраше.
В полуфинале соревнований в Трнаве Снигур поборется против представительницы Швейцарии Селин Неф (WTA 228), которую одолела три года назад на 40-тысячнке в Порту.
Помимо Гавличковой, Снигур в Словакии также выиграла у Вендулы Валдманновой и Валентины Ризер.
