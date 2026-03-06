Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снигур выиграла восьмой матч подряд, выйдя в полуфинал турнира в Трнаве
ITF
06 марта 2026, 14:46 |
583
5

Дарья в двух сетах одолела Луцию Гавличкову и продолжает борьбу за трофей 75-тысячника

Снигур выиграла восьмой матч подряд, выйдя в полуфинал турнира в Трнаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проходит на закрытых хардовых кортах.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Луцию Гавличкову (Чехия, WTA 240) за 1 час и 32 минуты.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/4 финала

Луция Гавличкова (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 3:6, 4:6

Снигур взяла реванш у Гавличковой за поражение на этих же кортах в 2023 году.

Для Дарьи эта победа стала восьмой подряд. В конце февраля она завоевала трофей WTA 125 в Оэйраше.

В полуфинале соревнований в Трнаве Снигур поборется против представительницы Швейцарии Селин Неф (WTA 228), которую одолела три года назад на 40-тысячнке в Порту.

Помимо Гавличковой, Снигур в Словакии также выиграла у Вендулы Валдманновой и Валентины Ризер.

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.03
Снигур с очередной баранкой вышла в четвертьфинал Трнавы, Подрез проиграла
Подрез за 56 минут с баранкой выиграла стартовый матч на турнире в Трнаве
Луция Гавличкова Дарья Снигур ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Маятник гойднувся в інший бік. Замість пофігізму після кожного виграного розиграша зойки первісної людини, яка щойно, здається, не м'ячика через сітку перекинула, а щонайменш вбила мамонта. Не гірше, ніж у Саккарі або Костюк. Ну може воно й добре.
 Суперниця, до речі, та ще штучка. Так після програшу ракетку жбурнула.
C.Пеклов
Молодець,не так просто перемогла!Суперниця виявилася чіпкою, непоступливою,добре подавала.
suharamis.ukr.net
Дівчата наші сьогодні дають !
Forcer
я реально не розумію що 117 ракетка світу робить на турнірі ITF??    вона могла би грати в кваліфікації в Індіан-Веллсі, або хоча б з Олійниковою і Калініної в Туреччині wta 125, але на турнірі ITF ? я цього не розумію...
