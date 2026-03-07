Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег САЛЕНКО: «Им пообещали премиальные за победу над Динамо»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 19:09
Олег САЛЕНКО: «Им пообещали премиальные за победу над Динамо»

Экс-футболист – о матче «Полесье» – «Динамо»

Олег САЛЕНКО: «Им пообещали премиальные за победу над Динамо»
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о центральном матче тура в УПЛ между киевлянами и «Полесьем».

«Судя по тому, что сейчас происходит в Полесье, они настроены только на победу. Им обещают премиальные, тогда как киевское Динамо находится на этапе становления.

Игра будет тяжелой, и что-то предсказать очень сложно, ведь у Динамо есть свой мощный потенциал. Считаю, что все будет зависеть от того, как сработают замены – это будет самым главным фактором», – сказал Олег Саленко.

Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
