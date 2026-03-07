Украина. Премьер лига07 марта 2026, 19:09 |
614
0
Олег САЛЕНКО: «Им пообещали премиальные за победу над Динамо»
Экс-футболист – о матче «Полесье» – «Динамо»
07 марта 2026, 19:09 |
614
0
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о центральном матче тура в УПЛ между киевлянами и «Полесьем».
«Судя по тому, что сейчас происходит в Полесье, они настроены только на победу. Им обещают премиальные, тогда как киевское Динамо находится на этапе становления.
Игра будет тяжелой, и что-то предсказать очень сложно, ведь у Динамо есть свой мощный потенциал. Считаю, что все будет зависеть от того, как сработают замены – это будет самым главным фактором», – сказал Олег Саленко.
