Олег САЛЕНКО: «Им пообещали премиальные за победу над Динамо»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о центральном матче тура в УПЛ между киевлянами и «Полесьем».

«Судя по тому, что сейчас происходит в Полесье, они настроены только на победу. Им обещают премиальные, тогда как киевское Динамо находится на этапе становления.

Игра будет тяжелой, и что-то предсказать очень сложно, ведь у Динамо есть свой мощный потенциал. Считаю, что все будет зависеть от того, как сработают замены – это будет самым главным фактором», – сказал Олег Саленко.