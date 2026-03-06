Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 09:12
983
3

Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»

Олег прогнозирует результативную ничью

06 марта 2026, 09:12
983
3 Comments
Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»
ФК Динамо Киев.Олег Саленко

Легенда киевского Динамо Олег Саленко дал прогноз на центральный матч 19 тура УПЛ, где «бело-синие» сыграют против житомирского Полесья.

«Как динамовец, я, конечно, болею за Динамо и хочу их победу. Но учитывая текущую ситуацию, вполне возможно, что будет ничья. Причем ничья результативная – с голами», – сказал Олег.

Матч Полесье – Динамо запланирован на воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Олег Саленко Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 3
Перець
А я прогнозую мінімально Динамо виграє,  побачимо хто з нас експерт
Ответить
+3
Singularis
Матч "смерти".
Ответить
+1
Микола Унгурян
в принципі так. результативна нічия більш вірогідний результат. Але, враховуючи що ДК гвавт потрібна перемога, то швидше б проголосував за  перемогу ДК з рахунком 1-2
Ответить
0
