Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»

Легенда киевского Динамо Олег Саленко дал прогноз на центральный матч 19 тура УПЛ, где «бело-синие» сыграют против житомирского Полесья.

«Как динамовец, я, конечно, болею за Динамо и хочу их победу. Но учитывая текущую ситуацию, вполне возможно, что будет ничья. Причем ничья результативная – с голами», – сказал Олег.

Матч Полесье – Динамо запланирован на воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.