06 марта 2026, 09:12 | Обновлено 06 марта 2026, 09:22
983
3
Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»
Олег прогнозирует результативную ничью
Легенда киевского Динамо Олег Саленко дал прогноз на центральный матч 19 тура УПЛ, где «бело-синие» сыграют против житомирского Полесья.
«Как динамовец, я, конечно, болею за Динамо и хочу их победу. Но учитывая текущую ситуацию, вполне возможно, что будет ничья. Причем ничья результативная – с голами», – сказал Олег.
Матч Полесье – Динамо запланирован на воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
А я прогнозую мінімально Динамо виграє, побачимо хто з нас експерт
Матч "смерти".
в принципі так. результативна нічия більш вірогідний результат. Але, враховуючи що ДК гвавт потрібна перемога, то швидше б проголосував за перемогу ДК з рахунком 1-2
