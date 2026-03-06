«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
Бывший полузащитник сборной Украины отметил два наиболее важных поединка
Сегодня, 6 марта матчем «Александрия» – «Шахтер» в украинской Премьер-лиге стартует 19-й тур. О наиболее интригующих событиях предстоящего игрового дня с сайтом Sport.ua эксклюзивно пообщался бывший полузащитник сборной Украины Александр Зотов, за плечами которого более 350-ти матчей в высшем дивизионе чемпионата страны.
– Александр Сергеевич, после 19-го тура лидер турнирной таблицы не изменится?
– В данной ситуации это что-то сродни фантастике. В «Шахтере» ведь тоже понимают, что для того, чтобы исключить риски в борьбе за чемпионство, соперников нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Хотя, уверен, матч будет сложным дл «горняков». Тем не менее, гости возьмут свои три очка.
– Естественно, что центральный матч тура состоится в Житомире. Каковы ваши ожидания?
– Заруба, на мой взгляд, будет еще та. И для «Полесья», и для «Динамо» сейчас каждое очко на вес золота. Но мне почему-то кажется, что победу одержат хозяева.
– Можно поподробнее?
– По первым весенним матчам «Полесье» выглядит более сбалансировано. Хотя я не исключаю, что «Динамо» показать все свое мастерство помешало не качественное поле на их родном стадионе. Игорь Костюк только строит команду под свое видение, а Руслан Ротань вышел на тот уровень, когда каждый футболист знает свой маневр.
– С «Динамо» все понятно, они будут стремиться догнать лидеров, этого требует статус. А что вы скажите о планах «Полесья»?
– Я считаю, что в тройке житомиряне точно должны быть. Но после победы над ЛНЗ команда наверняка начала поглядывать и выше. Сейчас психологическое преимущество на стороне «Полесья». А если будет еще и победа в предстоящем туре, то подопечным Руслана Ротаня это точно развяжет руки.
– Поражение закроет дорогу для «Динамо» на пьедестал?
– Впереди еще много игр, но семь очков будет тяжело отыграть. Думаю, да, для киевлян это поражение может стать фатальным. Если кто-то другой не провалится.
– Вы намекаете на ЛНЗ?
– Не то, что намекаю, но после зимнего перерыва команда по результату пока не впечатляет. Как мне кажется, подопечным Виталия Пономарева не хватает уверенности.
– В качестве тренера вы не единожды проходили зимние сборы. Что могло случиться с командой, которая на 99% сохранила состав?
– Судя по всему, ее из равновесия выбило поражение от «Полесья», что потом аукнулось и вылетом из Кубка Украины. Впрочем, тренер у черкащан опытный, не думаю, что ЛНЗ будет падать.
– Победа над «Вересом» в ближайшем туре может поставить их на путь, по которому они шли осенью?
– Вполне. Одна победа может многое изменить. Но давайте не будем забывать, что «Верес» для любого соперника не подарок. Как это можно было видеть в прошедшем поединке против «Шахтера».
– Не выигрыш ЛНЗ убьет интригу в борьбе за золотые медали?
– Конечно, если черкасская команда потеряет очки, а «горняки» победят, то при самым худших раскладах для лидера их отрыв от ближайшего конкурента составит пять очков. А это уже многовато. Но все равно, нужно еще подождать с выводами, ведь у «Шахтера» впереди еврокубковые матчи, много его представителей выступает за сборные, а это в какой-то мере мешает полноценной подготовке к матчам чемпионата. Поэтому будем надеяться, что интрига умрет только в последнем туре (улыбается).
– В предстоящем туре стоит, наверное, отметить и лобовой поединок между «Карпатами» и «Кудровкой». Львовяне, которые еще недавно находились недалеко от еврокубковой зоны, уже в шаге от зоны переходных матчей.
– Действительно, интрига есть не только вверху турнирной таблицы, но и среди аутсайдеров, что делает чемпионат привлекательным. А что касается вашего вопроса, то этот матч, возможно, можно было бы назвать вторым центральным в туре. Еще рано делать выводы по работе нового наставника «Карпат», но львовяне выглядят неубедительно. Пока не видно, что стало лучше, чем осенью.
В свою очередь, «Кудровка» в двух матчах взяла четыре очка и имеет все шансы покинуть опасную зону. Предположу, что эта встреча во Львове будет сродни финалу для обеих соперников.
УПЛ. 19-й тур
06.03.26
«Александрия» – «Шахтер» – 13:00
07.03.26
«Эпицентр» – «Колос» – 13:00
«Оболонь» – «Кривбасс» – 15:30
08.03.2026
«Заря» – «Полтава» – 13:00
«Карпаты» – «Кудровка» – 15:30
«Полесье» – «Динамо» – 18:00
09.03.2026
«Рух» – «Металлист 1925» – 15:30
«Верес» – ЛНЗ – 18:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 18-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|12
|5
|1
|46 - 12
|06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс
|41
|2
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 - 11
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка
|38
|3
|Полесье
|18
|11
|3
|4
|31 - 12
|08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря
|36
|4
|Динамо Киев
|18
|9
|5
|4
|40 - 21
|08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава
|32
|5
|Кривбасс
|18
|8
|6
|4
|31 - 25
|07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс
|30
|6
|Металлист 1925
|17
|7
|7
|3
|19 - 12
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|28
|7
|Колос Ковалевка
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка
|28
|8
|Заря
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|08.03.26 13:00 Заря - Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря
|24
|9
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|21
|10
|Оболонь
|17
|5
|5
|7
|13 - 27
|07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк
|20
|11
|Рух Львов
|18
|6
|1
|11
|15 - 25
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов
|19
|12
|Карпаты Львов
|18
|4
|7
|7
|20 - 25
|08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов
|19
|13
|Кудровка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка
|19
|14
|Эпицентр
|18
|4
|2
|12
|18 - 33
|07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925
|14
|15
|Александрия
|17
|2
|5
|10
|14 - 29
|06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия
|11
|16
|Полтава
|18
|2
|3
|13
|16 - 43
|08.03.26 13:00 Заря - Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава
|9
