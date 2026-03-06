Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 07:44 |
953
2

«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины отметил два наиболее важных поединка

Динамо. В первом круге Динамо обыграло Полесье со счетом 4:1

Сегодня, 6 марта матчем «Александрия» – «Шахтер» в украинской Премьер-лиге стартует 19-й тур. О наиболее интригующих событиях предстоящего игрового дня с сайтом Sport.ua эксклюзивно пообщался бывший полузащитник сборной Украины Александр Зотов, за плечами которого более 350-ти матчей в высшем дивизионе чемпионата страны.

– Александр Сергеевич, после 19-го тура лидер турнирной таблицы не изменится?
– В данной ситуации это что-то сродни фантастике. В «Шахтере» ведь тоже понимают, что для того, чтобы исключить риски в борьбе за чемпионство, соперников нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Хотя, уверен, матч будет сложным дл «горняков». Тем не менее, гости возьмут свои три очка.

– Естественно, что центральный матч тура состоится в Житомире. Каковы ваши ожидания?
– Заруба, на мой взгляд, будет еще та. И для «Полесья», и для «Динамо» сейчас каждое очко на вес золота. Но мне почему-то кажется, что победу одержат хозяева.

– Можно поподробнее?
– По первым весенним матчам «Полесье» выглядит более сбалансировано. Хотя я не исключаю, что «Динамо» показать все свое мастерство помешало не качественное поле на их родном стадионе. Игорь Костюк только строит команду под свое видение, а Руслан Ротань вышел на тот уровень, когда каждый футболист знает свой маневр.

– С «Динамо» все понятно, они будут стремиться догнать лидеров, этого требует статус. А что вы скажите о планах «Полесья»?
– Я считаю, что в тройке житомиряне точно должны быть. Но после победы над ЛНЗ команда наверняка начала поглядывать и выше. Сейчас психологическое преимущество на стороне «Полесья». А если будет еще и победа в предстоящем туре, то подопечным Руслана Ротаня это точно развяжет руки.

– Поражение закроет дорогу для «Динамо» на пьедестал?
– Впереди еще много игр, но семь очков будет тяжело отыграть. Думаю, да, для киевлян это поражение может стать фатальным. Если кто-то другой не провалится.

– Вы намекаете на ЛНЗ?
– Не то, что намекаю, но после зимнего перерыва команда по результату пока не впечатляет. Как мне кажется, подопечным Виталия Пономарева не хватает уверенности.

– В качестве тренера вы не единожды проходили зимние сборы. Что могло случиться с командой, которая на 99% сохранила состав?
– Судя по всему, ее из равновесия выбило поражение от «Полесья», что потом аукнулось и вылетом из Кубка Украины. Впрочем, тренер у черкащан опытный, не думаю, что ЛНЗ будет падать.

– Победа над «Вересом» в ближайшем туре может поставить их на путь, по которому они шли осенью?
– Вполне. Одна победа может многое изменить. Но давайте не будем забывать, что «Верес» для любого соперника не подарок. Как это можно было видеть в прошедшем поединке против «Шахтера».

– Не выигрыш ЛНЗ убьет интригу в борьбе за золотые медали?
– Конечно, если черкасская команда потеряет очки, а «горняки» победят, то при самым худших раскладах для лидера их отрыв от ближайшего конкурента составит пять очков. А это уже многовато. Но все равно, нужно еще подождать с выводами, ведь у «Шахтера» впереди еврокубковые матчи, много его представителей выступает за сборные, а это в какой-то мере мешает полноценной подготовке к матчам чемпионата. Поэтому будем надеяться, что интрига умрет только в последнем туре (улыбается).

– В предстоящем туре стоит, наверное, отметить и лобовой поединок между «Карпатами» и «Кудровкой». Львовяне, которые еще недавно находились недалеко от еврокубковой зоны, уже в шаге от зоны переходных матчей.
– Действительно, интрига есть не только вверху турнирной таблицы, но и среди аутсайдеров, что делает чемпионат привлекательным. А что касается вашего вопроса, то этот матч, возможно, можно было бы назвать вторым центральным в туре. Еще рано делать выводы по работе нового наставника «Карпат», но львовяне выглядят неубедительно. Пока не видно, что стало лучше, чем осенью.

В свою очередь, «Кудровка» в двух матчах взяла четыре очка и имеет все шансы покинуть опасную зону. Предположу, что эта встреча во Львове будет сродни финалу для обеих соперников.

УПЛ. 19-й тур

06.03.26

«Александрия» – «Шахтер» – 13:00

07.03.26

«Эпицентр» – «Колос» – 13:00

«Оболонь» – «Кривбасс» – 15:30

08.03.2026

«Заря» – «Полтава» – 13:00

«Карпаты» – «Кудровка» – 15:30

«Полесье» – «Динамо» – 18:00

09.03.2026

«Рух» – «Металлист 1925» – 15:30

«Верес» – ЛНЗ – 18:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 18-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41
2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38
3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36
4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32
5 Кривбасс 18 8 6 4 31 - 25 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 30
6 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28
7 Колос Ковалевка 18 7 7 4 18 - 15 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 28
8 Заря 18 6 6 6 22 - 23 08.03.26 13:00 Заря - Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24
9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21
10 Оболонь 17 5 5 7 13 - 27 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 20
11 Рух Львов 18 6 1 11 15 - 25 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 19
12 Карпаты Львов 18 4 7 7 20 - 25 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 19
13 Кудровка 18 5 4 9 23 - 32 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 19
14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14
15 Александрия 17 2 5 10 14 - 29 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия 11
16 Полтава 18 2 3 13 16 - 43 08.03.26 13:00 Заря - Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 9
Полная таблица

По теме:
ФОТО. Круглый юбилей. Защитник ЛНЗ провел 100-й матч в УПЛ
Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ
БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»
Александр Зотов Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия Динамо Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Игорь Костюк Руслан Ротань Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Кудровка статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Євгеній Січкаренко
І вона, ця поразка, неодмінно станеться. Полісся не залишить жодних шансів динамо
