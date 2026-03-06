«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ

Сегодня, 6 марта матчем «Александрия» – «Шахтер» в украинской Премьер-лиге стартует 19-й тур. О наиболее интригующих событиях предстоящего игрового дня с сайтом Sport.ua эксклюзивно пообщался бывший полузащитник сборной Украины Александр Зотов, за плечами которого более 350-ти матчей в высшем дивизионе чемпионата страны.

– Александр Сергеевич, после 19-го тура лидер турнирной таблицы не изменится?

– В данной ситуации это что-то сродни фантастике. В «Шахтере» ведь тоже понимают, что для того, чтобы исключить риски в борьбе за чемпионство, соперников нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Хотя, уверен, матч будет сложным дл «горняков». Тем не менее, гости возьмут свои три очка.

– Естественно, что центральный матч тура состоится в Житомире. Каковы ваши ожидания?

– Заруба, на мой взгляд, будет еще та. И для «Полесья», и для «Динамо» сейчас каждое очко на вес золота. Но мне почему-то кажется, что победу одержат хозяева.

– Можно поподробнее?

– По первым весенним матчам «Полесье» выглядит более сбалансировано. Хотя я не исключаю, что «Динамо» показать все свое мастерство помешало не качественное поле на их родном стадионе. Игорь Костюк только строит команду под свое видение, а Руслан Ротань вышел на тот уровень, когда каждый футболист знает свой маневр.

– С «Динамо» все понятно, они будут стремиться догнать лидеров, этого требует статус. А что вы скажите о планах «Полесья»?

– Я считаю, что в тройке житомиряне точно должны быть. Но после победы над ЛНЗ команда наверняка начала поглядывать и выше. Сейчас психологическое преимущество на стороне «Полесья». А если будет еще и победа в предстоящем туре, то подопечным Руслана Ротаня это точно развяжет руки.

– Поражение закроет дорогу для «Динамо» на пьедестал?

– Впереди еще много игр, но семь очков будет тяжело отыграть. Думаю, да, для киевлян это поражение может стать фатальным. Если кто-то другой не провалится.

– Вы намекаете на ЛНЗ?

– Не то, что намекаю, но после зимнего перерыва команда по результату пока не впечатляет. Как мне кажется, подопечным Виталия Пономарева не хватает уверенности.

– В качестве тренера вы не единожды проходили зимние сборы. Что могло случиться с командой, которая на 99% сохранила состав?

– Судя по всему, ее из равновесия выбило поражение от «Полесья», что потом аукнулось и вылетом из Кубка Украины. Впрочем, тренер у черкащан опытный, не думаю, что ЛНЗ будет падать.

– Победа над «Вересом» в ближайшем туре может поставить их на путь, по которому они шли осенью?

– Вполне. Одна победа может многое изменить. Но давайте не будем забывать, что «Верес» для любого соперника не подарок. Как это можно было видеть в прошедшем поединке против «Шахтера».

– Не выигрыш ЛНЗ убьет интригу в борьбе за золотые медали?

– Конечно, если черкасская команда потеряет очки, а «горняки» победят, то при самым худших раскладах для лидера их отрыв от ближайшего конкурента составит пять очков. А это уже многовато. Но все равно, нужно еще подождать с выводами, ведь у «Шахтера» впереди еврокубковые матчи, много его представителей выступает за сборные, а это в какой-то мере мешает полноценной подготовке к матчам чемпионата. Поэтому будем надеяться, что интрига умрет только в последнем туре (улыбается).

– В предстоящем туре стоит, наверное, отметить и лобовой поединок между «Карпатами» и «Кудровкой». Львовяне, которые еще недавно находились недалеко от еврокубковой зоны, уже в шаге от зоны переходных матчей.

– Действительно, интрига есть не только вверху турнирной таблицы, но и среди аутсайдеров, что делает чемпионат привлекательным. А что касается вашего вопроса, то этот матч, возможно, можно было бы назвать вторым центральным в туре. Еще рано делать выводы по работе нового наставника «Карпат», но львовяне выглядят неубедительно. Пока не видно, что стало лучше, чем осенью.

В свою очередь, «Кудровка» в двух матчах взяла четыре очка и имеет все шансы покинуть опасную зону. Предположу, что эта встреча во Львове будет сродни финалу для обеих соперников.

УПЛ. 19-й тур

06.03.26

«Александрия» – «Шахтер» – 13:00

07.03.26

«Эпицентр» – «Колос» – 13:00

«Оболонь» – «Кривбасс» – 15:30

08.03.2026

«Заря» – «Полтава» – 13:00

«Карпаты» – «Кудровка» – 15:30

«Полесье» – «Динамо» – 18:00

09.03.2026

«Рух» – «Металлист 1925» – 15:30

«Верес» – ЛНЗ – 18:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 18-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41 2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38 3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36 4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32 5 Кривбасс 18 8 6 4 31 - 25 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 30 6 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 1925 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28 7 Колос Ковалевка 18 7 7 4 18 - 15 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 28 8 Заря 18 6 6 6 22 - 23 08.03.26 13:00 Заря - Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24 9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21 10 Оболонь 17 5 5 7 13 - 27 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 20 11 Рух Львов 18 6 1 11 15 - 25 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 1925 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 19 12 Карпаты Львов 18 4 7 7 20 - 25 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 19 13 Кудровка 18 5 4 9 23 - 32 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 19 14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14 15 Александрия 17 2 5 10 14 - 29 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 11 16 Полтава 18 2 3 13 16 - 43 08.03.26 13:00 Заря - Полтава 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 9 Полная таблица