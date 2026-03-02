Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 12:08 |
452
0

Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо

Олег Федорчук считает, что пока «бело-синие» движутся в правильном направлении

02 марта 2026, 12:08 |
452
0
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Динамо

После зимней паузы «Динамо» в чемпионате выиграло два поединка, а вообще под руководством Игоря Костюка киевляне побеждают уже в четырех поединках кряду. По поводу работы главного тренера и ближайшим перспективам коллектива высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– «Динамо» движется в правильном направлении, – сказал Федорчук в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua. – При Игоре Костюке команда выглядят более агрессивно, чуть ли не каждая атака завершается ударом. Появилась конкуренция. Думаю, те, кто сейчас в резерве, глядя наверх, будут работать с двойной энергией, поскольку появляется уверенность, что завтра ты можешь оказаться в составе. Это окрыляет людей.

Если говорить о главном тренере, то, на мой взгляд, Игорь Костюк пока работает на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Чувствуется, что в команде сейчас хороший микроклимат. Для меня показательным моментом является то, что, к примеру, ветераны команды Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, выходя на замену, пашут по полной программе. А это положительный момент во взаимоотношениях тренера и футболистов.

Показателем качества работы наставника должен стать следующий матч «Динамо» против «Полесья». По таким играм должна определяться стойкость команды, психологическая уверенность, направление работы и уровень молодых игроков. Если они выдержат это давление, значит, перспектива есть.

По теме:
Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Команда провела два разных тайма»
Олег Федорчук Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Полесье Житомир эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01 марта 2026, 14:21 9
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
Футбол | 02 марта 2026, 08:48 1
«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров

Олег Федорчук считает, что полтавчане возвратятся в Первую лигу

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02.03.2026, 07:36
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Футбол | 02.03.2026, 03:50
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 10
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем