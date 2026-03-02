Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо

После зимней паузы «Динамо» в чемпионате выиграло два поединка, а вообще под руководством Игоря Костюка киевляне побеждают уже в четырех поединках кряду. По поводу работы главного тренера и ближайшим перспективам коллектива высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– «Динамо» движется в правильном направлении, – сказал Федорчук в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua. – При Игоре Костюке команда выглядят более агрессивно, чуть ли не каждая атака завершается ударом. Появилась конкуренция. Думаю, те, кто сейчас в резерве, глядя наверх, будут работать с двойной энергией, поскольку появляется уверенность, что завтра ты можешь оказаться в составе. Это окрыляет людей.

Если говорить о главном тренере, то, на мой взгляд, Игорь Костюк пока работает на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Чувствуется, что в команде сейчас хороший микроклимат. Для меня показательным моментом является то, что, к примеру, ветераны команды Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, выходя на замену, пашут по полной программе. А это положительный момент во взаимоотношениях тренера и футболистов.

Показателем качества работы наставника должен стать следующий матч «Динамо» против «Полесья». По таким играм должна определяться стойкость команды, психологическая уверенность, направление работы и уровень молодых игроков. Если они выдержат это давление, значит, перспектива есть.