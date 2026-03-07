Легенда Динамо заговорил о Ярмоленко и Буяльском

Легенда «Динамо» Олег Кузнецов высказался о матче УПЛ «Динамо» – «Полесье».

«На старте второй части сезона и Динамо, и Полесье выглядят неплохо. Однако прошло всего два тура. Тем более киевлянам попались соперники из нижней части турнирной таблицы, поэтому они довольно легко, без особых усилий обыграли эти команды. Полесье же играло с ЛНЗ – это была такая боевая, стыковая игра. Житомиряне выглядели достаточно солидно, практически ничего за весь матч не дали создать сопернику, разве что в конце второго тайма.

Учитывая то, как Полесье укрепилось – пришли новые игроки, которые, особенно в передней линии, начали забивать, – команда выглядит действительно хорошо. Однако на стороне Динамо есть опыт. Хотя сейчас в команде много молодежи, но нельзя списывать со счетов таких мастеров, как Ярмоленко и Буяльский.

В футбол играют не имена. Но те люди, которые пришли в Полесье, и те, что уже были в команде, демонстрируют высокий уровень. Например, тех же Гуцуляка и Назаренко осенью очень много критиковали, они не были игроками основного состава. А сейчас они выглядят очень хорошо: и забивают, и отдают результативные передачи.

Да, у Полесья, пожалуй, есть два равноценных состава, но и киевское Динамо вышло на матч с Ингульцем практически новым составом и выглядело вполне конкурентоспособным. Среди тех футболистов, которые играли в Кубке Украины, половина были сборщиками в прошлом или претендуют на вызов сейчас.

Выделять фаворита сейчас трудно. Началась только вторая часть чемпионата, команды сыграли по несколько игр. Но я думаю, что все-таки Динамо победа нужнее, потому что им приходится догонять Полесье. Поэтому, скорее всего, процентов 60 на 40 – это победа Динамо», – сказал Кузнецов.