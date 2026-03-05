ФОТО. Стаховский посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины в Ковалевке
Сергей присутствовал на поединке Металлиста 1925 и Локомотива Киев
40-летний украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который сейчас служит в ВСУ, посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины 2025/26 по футболу.
5 марта Стаховский присутствовал на поединке Металлист 1925 – Локомотив Киев, который завершился со счетом 3:0 в пользу харьковской команды. Встреча прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке.
26 февраля Стаховский вместе со Свитолиной провел мастер-класс для детей в городе Ровно. Мероприятие посетило более 140 юных спортсменов.
Металлист 1925 благодаря уверенной победе над Локомотивом пробился в полуфинал национального Кубка. Ранее до этой стадии такде добрались Динамо и Буковина, а в еще одном четвертьфинальном матче сойдутся Чернигов и Феникс-Мариуполь.
