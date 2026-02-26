Легенды украинского тенниса – Элина Свитолина и Сергей Стаховский – провели мастер-класс для детей в городе Ровно.

Мероприятие прошло 25 февраля. Вместе с Элиной и Сергеем тренировалось 140 юных спортсменов с разных уголков Украины.

Одна из мам участников дала небольшой комментарий: «Когда Саша узнала, что мы едем на мастер-класс, я впервые увидела, как мой ребенок плачет от счастья. Это невероятные эмоции. Говорит: «Мам, как так может быть? Мы ведь только матчи смотрели, а теперь можно увидеть Элину в жизни».

ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно