Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно
Другие новости
26 февраля 2026, 23:27 |
149
0

ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно

Легенды украинского тенниса подарили эмоции юным спортсменам

26 февраля 2026, 23:27 |
149
0
ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно
Svitolina Foundation

Легенды украинского тенниса – Элина Свитолина и Сергей Стаховский – провели мастер-класс для детей в городе Ровно.

Мероприятие прошло 25 февраля. Вместе с Элиной и Сергеем тренировалось 140 юных спортсменов с разных уголков Украины.

Одна из мам участников дала небольшой комментарий: «Когда Саша узнала, что мы едем на мастер-класс, я впервые увидела, как мой ребенок плачет от счастья. Это невероятные эмоции. Говорит: «Мам, как так может быть? Мы ведь только матчи смотрели, а теперь можно увидеть Элину в жизни».

ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
ПЕГУЛА: «Финал со Свитолиной? Я идеально реализовала все, что планировала»
Элина Свитолина Сергей Стаховский мастер-класс фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03
Теннис | 26 февраля 2026, 20:43 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26 февраля 2026, 09:23 12
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»

Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист

О Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 26.02.2026, 22:00
О Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
О Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26.02.2026, 07:23
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем