Легенды украинского тенниса подарили эмоции юным спортсменам
Легенды украинского тенниса – Элина Свитолина и Сергей Стаховский – провели мастер-класс для детей в городе Ровно.
Мероприятие прошло 25 февраля. Вместе с Элиной и Сергеем тренировалось 140 юных спортсменов с разных уголков Украины.
Одна из мам участников дала небольшой комментарий: «Когда Саша узнала, что мы едем на мастер-класс, я впервые увидела, как мой ребенок плачет от счастья. Это невероятные эмоции. Говорит: «Мам, как так может быть? Мы ведь только матчи смотрели, а теперь можно увидеть Элину в жизни».
ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в городе Ровно
