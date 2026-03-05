Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс и вышел на 9-го сеяного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
05 марта 2026, 04:49 | Обновлено 05 марта 2026, 05:00
Муж Свитолиной в двух сетах разобрался с Алексисом Галарно на старте Мастерса в США

Ground Pass. Гаэль Монфис и Алексис Галарно

39-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 148) выиграл стартовый матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде французс в двух сетах одолел представителя Канады Алексиса Галарно (АТР 219) за 1 час и 23 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Алексис Галарно (Канада) [Q] – 6:3, 6:4

За матч Гаэль отдал две свои подачи, исполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Монфис впервые провел очное противостояние против Галарно.

Следующим соперником Гаэля будет девятый сеяный Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 9). Ранее Монфис дважды играл против Феликса, теннисиситы обменялись победами.

Монфис одержал 144-ю победу на Мастерсах, сравнявшись по этому показателю с Ришаром Гаске – это лучший результат среди французских теннисистов с момента введения этого формата в 1990 году.

Гаэль в возрасте 39 лет и 185 дней стал четвертым самым возрастным теннисистом, которому удалось выиграть матч на соревнованиях категории АТР 1000. Старше Монфиса были Иво Карлович (Хорватия, 40 лет и 4 дня), Джимми Коннорс (США, 39 лет и 192 дня) и Стэн Вавринка (Швейцария, 39 лет и 188 дня).

Самые возрастные теннисисты с победой на Мастерсе

Видео. Хайлайты Монфиса в матче против Галарно

Гаэль Монфис ATP Индиан-Уэллс Феликс Оже-Альяссим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
