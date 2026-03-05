Монфис успешно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс и вышел на 9-го сеяного
Муж Свитолиной в двух сетах разобрался с Алексисом Галарно на старте Мастерса в США
39-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 148) выиграл стартовый матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде французс в двух сетах одолел представителя Канады Алексиса Галарно (АТР 219) за 1 час и 23 минуты.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Алексис Галарно (Канада) [Q] – 6:3, 6:4
За матч Гаэль отдал две свои подачи, исполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Монфис впервые провел очное противостояние против Галарно.
Следующим соперником Гаэля будет девятый сеяный Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 9). Ранее Монфис дважды играл против Феликса, теннисиситы обменялись победами.
Монфис одержал 144-ю победу на Мастерсах, сравнявшись по этому показателю с Ришаром Гаске – это лучший результат среди французских теннисистов с момента введения этого формата в 1990 году.
Гаэль в возрасте 39 лет и 185 дней стал четвертым самым возрастным теннисистом, которому удалось выиграть матч на соревнованиях категории АТР 1000. Старше Монфиса были Иво Карлович (Хорватия, 40 лет и 4 дня), Джимми Коннорс (США, 39 лет и 192 дня) и Стэн Вавринка (Швейцария, 39 лет и 188 дня).
Самые возрастные теннисисты с победой на Мастерсе
Видео. Хайлайты Монфиса в матче против Галарно
Vintage La MONF 😍#TennisParadise pic.twitter.com/KTTZDR6FQJ— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026
GAEL. MONFILS. @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise | @Gael_Monfils pic.twitter.com/p1g5aqo21r— ATP Tour (@atptour) March 5, 2026
GAEL— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026
MONFILS
JUMP
SMASH
What a time to be alive#TennisParadise pic.twitter.com/gu9ErtDyEL
Like a fine wine 🍷— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026
Doing what he does best @Gael_Monfils defeats Galarneau 6-3 6-4 to move on in #TennisParadise pic.twitter.com/uv1q57dSud
