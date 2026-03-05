Итальянец оформил трехчасовой камбек на Индиан-Уэллс и свалился в судорогах

29-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 66), который в свое время занимал шестое место в мировом рейтинге, успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В матче первого раунда итальянец в трех сетах вырвал победу у Адриана Маннарино (Франция, ATP 48), оформив камбек после первой проигранной партии – встреча длилась 2 часа и 50 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Маттео Берреттини (Италия) – Адриан Маннарино (Франция) – 4:6, 7:5, 7:5

Это было третье очное противостояние соперников. Берреттини впервые переиграл Маннарино.

После реализованного матчбола Маттео свалился на корт в судорогах. Берреттини провел лишь седьмой матч в 2026 году и первый на харде – итальянец пропустил австралийскую серию вместе с Australian Open.

Следующим соперником Маттео на Индиан-Уэллс будет четвертый сеяный Александр Зверев из Германии.

ВИДЕО. Берреттини оформил трехчасовой камбек на Индиан-Уэллс и свалился в судорогах

Leaving EVERYTHING on the court 🤯@MattBerrettini comes back to defeat Mannarino 4-6 7-5 7-5 as he ends the match with full body cramps #TennisParadise pic.twitter.com/wui9YfEhAP — Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026

Видеообзор матча Маттео Берреттини – Адриан Маннарино