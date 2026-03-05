Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
05 марта 2026, 04:24 |
Источник: в ПСЖ высоко оценили игру Забарного в последних матчах

Илья подтвердил свой высокий уровень

Источник: в ПСЖ высоко оценили игру Забарного в последних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный все лучше интегрируется в команду игру после непростых первых месяцев в клубе, пишет L'Equipe.

Издание отметило уверенную игру воспитанника киевского «Динамо» в последних матчах с «Осером», «Мецом» и «Гавром», в которых были одержаны три «сухих» победы. Действия украинского защитника в этих встречах уже высоко оценили в клубе.

Однако речь пока не идет о том, что Забарный сможет вытеснить из стартового состава капитана команды Маркиньоса. И все же Илье отводят важную роль в «ПСЖ» в ближайшие месяцы.

По теме:
«Хочу его отметить». Легенда французского футбола оценил игру Забарного
Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо
Луис ЭНРИКЕ: «Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист»
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
