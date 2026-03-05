Источник: в ПСЖ высоко оценили игру Забарного в последних матчах

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный все лучше интегрируется в команду игру после непростых первых месяцев в клубе, пишет L'Equipe.

Издание отметило уверенную игру воспитанника киевского «Динамо» в последних матчах с «Осером», «Мецом» и «Гавром», в которых были одержаны три «сухих» победы. Действия украинского защитника в этих встречах уже высоко оценили в клубе.

Однако речь пока не идет о том, что Забарный сможет вытеснить из стартового состава капитана команды Маркиньоса. И все же Илье отводят важную роль в «ПСЖ» в ближайшие месяцы.