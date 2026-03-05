Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Хочу его отметить». Легенда французского футбола оценил игру Забарного
Франция
05 марта 2026, 04:11
«Хочу его отметить». Легенда французского футбола оценил игру Забарного

Биксант Лизаразю похвалил защитника сборной Украины

«Хочу его отметить». Легенда французского футбола оценил игру Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легенда французского футбола Биксант Лизаразю похвалил украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 24-го тура Лиги 1 с «Гавром» (1:0).

«Могу ли я выделить положительные моменты в игре «ПСЖ»? Да. Барколя на позиции центрального нападающего – это хорошо, он провел хороший матч. Не думаю, что это идеальная для него позиция, но он сыграл очень хорошо...

Затем я хотел бы отметить Забарного, который не показывал хорошей игры с момента своего приезда, но он провел действительно хороший матч», – сказал бывший футболист в эфире программы Téléfoot.

Лизаражу сыграл в составе сборной Франции 97 матчей. Со своей национальной командой он выигрывал чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы-2000.

По теме:
Источник: в ПСЖ высоко оценили игру Забарного в последних матчах
Ребров сделал заявление о Судакове и Забарном, вспомнив про Моуриньо
Луис ЭНРИКЕ: «Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист»
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии
