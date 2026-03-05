«Хочу его отметить». Легенда французского футбола оценил игру Забарного

Легенда французского футбола Биксант Лизаразю похвалил украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 24-го тура Лиги 1 с «Гавром» (1:0).

«Могу ли я выделить положительные моменты в игре «ПСЖ»? Да. Барколя на позиции центрального нападающего – это хорошо, он провел хороший матч. Не думаю, что это идеальная для него позиция, но он сыграл очень хорошо...

Затем я хотел бы отметить Забарного, который не показывал хорошей игры с момента своего приезда, но он провел действительно хороший матч», – сказал бывший футболист в эфире программы Téléfoot.

Лизаражу сыграл в составе сборной Франции 97 матчей. Со своей национальной командой он выигрывал чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы-2000.