Какое место у Забарного? Опубликован рейтинг самых дорогих защитников мира

Украинец Илья Забарный из «ПСЖ» попал в рейтинг самых дорогих защитников мира по версии портала Transfermarkt.

Воспитанник киевского «Динамо» был оценен в 50 млн евро. В рейтинге украинец делит 23-25 место еще с двумя игроками. Самым дорогим защитником мира является француз Уильям Салиба, трансферная стоимость которого составляет 90 млн евро.

Вот как выглядит топ-25 рейтинга самых дорогих защитников мира:

1. Уильям Салиба («Арсенал», Франция) – 90 млн евро

2-4. Пау Кубарси («Барселона», Испания) – 80 млн евро

2-4. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) – 80 млн евро

2-4. Алессандро Бастони («Интер», Италия) – 80 млн евро

5-6. Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) – 75 млн евро

5-6. Габриэл Магальяйнс («Арсенал», Бразилия) – 75 млн евро

7-12. Дин Хейсен («Реал», Испания) – 70 млн евро

7-12. Вильян Пачо («ПСЖ», Эквадор) – 70 млн евро

7-12. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия) – 70 млн евро

7-12. Юрриен Тимбер («Арсенал», Нидерланды) – 70 млн евро

7-12. Дайо Упамекано («Бавария», Франция) – 70 млн евро

7-12. Трент Александер-Арнольд («Реал», Англия) – 70 млн евро

13-14. Мики ван де Вен («Тоттенхэм», Нидерланды) – 65 млн евро

13-14. Жюль Кунде («Барселона», Франция) – 65 млн евро

15-18. Альваро Каррерас («Реал», Испания) – 60 млн евро

15-18. Алехандро Бальде («Барселона», Испания) – 60 млн евро

15-18. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Аргентина) – 60 млн евро

15-18. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия) – 60 млн евро

19-22. Мурильо («Ноттингем Форест», Бразилия) – 55 млн евро

19-22. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», Франция) – 55 млн евро

19-22. Марк Гуэхи («Манчестер Сити», Англия) – 55 млн евро

19-22. Нико Шлоттербек («Боруссия» Д, Германия) – 55 млн евро

23-25. Пьеро Инкапье («Арсенал», Эквадор) – 50 млн евро

23-25. Илья Забарный («ПСЖ», Украина) – 50 млн евро

23-25. Леви Колвилл («Челси», Англия) – 50 млн евро

Ранее во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом.