Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничейного результата в матче 29-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:2).

«Результат оставил нас разочарованными. Мы сделали все, что могли. У наших ворот было немного опасных моментов, и у нас были свои шансы, особенно в концовке, но и в течение игры тоже. Все же нужно продолжать двигаться вперед.

В целом матч прошел неплохо. Были хорошие моменты. Конечно, есть детали, которые можно улучшить. Но в целом команда сыграла достойно.

О возможном пенальти после падения Родри в контакте с Андерсоном:

«Нет комментариев».

О перспективах борьбы за титул Премьер-лиги:

«Впереди еще много встреч, поэтому нам важно сосредоточиться и двигаться дальше», – отметил Гвардиола.