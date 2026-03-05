Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул
Манчестер Сити неожиданно оступился в 29-м туре
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничейного результата в матче 29-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:2).
«Результат оставил нас разочарованными. Мы сделали все, что могли. У наших ворот было немного опасных моментов, и у нас были свои шансы, особенно в концовке, но и в течение игры тоже. Все же нужно продолжать двигаться вперед.
В целом матч прошел неплохо. Были хорошие моменты. Конечно, есть детали, которые можно улучшить. Но в целом команда сыграла достойно.
О возможном пенальти после падения Родри в контакте с Андерсоном:
«Нет комментариев».
О перспективах борьбы за титул Премьер-лиги:
«Впереди еще много встреч, поэтому нам важно сосредоточиться и двигаться дальше», – отметил Гвардиола.
