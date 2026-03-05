Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул
Англия
05 марта 2026, 01:58
Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул

Манчестер Сити неожиданно оступился в 29-м туре

Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничейного результата в матче 29-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:2).

«Результат оставил нас разочарованными. Мы сделали все, что могли. У наших ворот было немного опасных моментов, и у нас были свои шансы, особенно в концовке, но и в течение игры тоже. Все же нужно продолжать двигаться вперед.

В целом матч прошел неплохо. Были хорошие моменты. Конечно, есть детали, которые можно улучшить. Но в целом команда сыграла достойно.

О возможном пенальти после падения Родри в контакте с Андерсоном:

«Нет комментариев».

О перспективах борьбы за титул Премьер-лиги:

«Впереди еще много встреч, поэтому нам важно сосредоточиться и двигаться дальше», – отметил Гвардиола.

Михаил Олексиенко
