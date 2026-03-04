Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
Англия
04 марта 2026, 04:09 | Обновлено 04 марта 2026, 04:11
252
0

Пеп выразил недовольство плотным графиком своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил недовольство плотным графиком своей команды, из-за которого у «горожан» будет значительно меньше времени на восстановление перед битвами с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Календарь англичан выглядит изнурительно: 4 марта – домашняя игра с «Ноттингем Форест» в АПЛ, 7-го – выезд к «Ньюкаслу» в рамках Кубка Англии, а уже 11-го – первая встреча в Мадриде. После этого 14 марта подопечных Гвардиолы ждет гостевой матч с «Вест Хэмом», а 17-го – ответная игра против «сливочных».

«Благодарю, огромное спасибо за то, что сократили нам сроки подготовки к матчам против «Реала».

Приехать в Манчестер после выезда в семь или восемь вечера – это совсем не то же самое, что возвращаться в час или два ночи. То же касается и визита в Ньюкасл. Время начала игры имеет критическое значение.

Я в курсе, что большинство участников Кубка Англии стартуют в 15:00, но нам поставили матч на 20:00. Такие нюансы решают все, как и угловой или штрафной.

У нас останется меньше времени на отдых перед поездкой в Мадрид. К сожалению, таковы нынешние правила игры», – иронично подытожил Пеп.

По теме:
«Баланс нарушен!» – тренер МЮ намекнул на серьезную проблему в АПЛ
Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»
«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
