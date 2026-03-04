Германия04 марта 2026, 23:39 |
Байер в матче Бундеслиги обыграл Гамбург
Единственный гол забил Кристиан Кофане
04 марта 2026, 23:39
В среду, 4 марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Байером».
Поединок прошел на стадионе «Volksparkstadion» в Гамбурге.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победу гостям из Леверкузена принес единственный точный удар от Кристиана Кофане.
С 43 очками «Байер» занимает шестое место таблицы. «Гамбург» с 26 пунктами – 11-й.
Чемпионат Германии. 17-й тур
Гамбург – Байер – 0:1
Гол: Кофане, 73
Фото матча:
