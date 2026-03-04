Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер в матче Бундеслиги обыграл Гамбург
Германия
04 марта 2026, 23:39 |
21
0

Байер в матче Бундеслиги обыграл Гамбург

Единственный гол забил Кристиан Кофане

04 марта 2026, 23:39 |
21
0
Байер в матче Бундеслиги обыграл Гамбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В среду, 4 марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Байером».

Поединок прошел на стадионе «Volksparkstadion» в Гамбурге.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу гостям из Леверкузена принес единственный точный удар от Кристиана Кофане.

С 43 очками «Байер» занимает шестое место таблицы. «Гамбург» с 26 пунктами – 11-й.

Чемпионат Германии. 17-й тур

Гамбург – Байер – 0:1

Гол: Кофане, 73

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Бавария нацелилась на молодого таланта лиссабонской Бенфики
Бавария ведет переговоры с одним из лучших форвардов мира
Кристиан Кофане Байер Гамбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 12
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 32
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2026, 15:35
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
Футбол | 04.03.2026, 21:29
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
03.03.2026, 08:09 57
Футбол
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
03.03.2026, 17:52
Биатлон
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 10
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем