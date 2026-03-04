Игрок Буковины: «Не помню, когда испытывал такие эмоции, как сейчас»

Нападающий «Буковины» Олег Кожушко поделился эмоциями от победы в серии послематчевых пенальти над ЛНЗ и выхода команды в полуфинал Кубка Украины.

– Олег, «Буковина» повторила свое историческое достижение – «желто-черные» во второй раз подряд сыграют в полуфинале Кубка Украины. Какие сейчас эмоции после этой игры?

– Эмоции невероятные! Я даже сорвал голос (улыбается). Очень рад за нашу команду и за всех, кто за нас болеет. Это просто невероятные ощущения. Честно говоря, я не помню, когда испытывал такие эмоции, как сейчас. Я очень счастлив, и вся команда тоже очень счастлива.

– В прошлом сезоне можно было сказать, что жеребьевка немного поспособствовала «Буковине» на пути в полуфинал. В этот раз уже на стадии 1/16 финала пришлось играть с командой УПЛ – львовскими «Карпатами». Была ли вера, что сможете снова пройти представителя Премьер-лиги?

– Мы верили. Если говорить о соперниках, то мы не боялись команд из УПЛ. Тем более, когда прошли «Карпаты», поняли, что сможем обыграть таких серьезных и амбициозных соперников, как «ЛНЗ». Да, жеребь свел нас с черкассцами. Тогда я подумал, что это один из самых неприятных соперников. Но мы хорошо подготовились, и вся команда была объединена одной общей целью. Мы верили, что можем пройти эту команду и снова выйти в полуфинал турнира.

– Для «Буковины» это был первый официальный матч года, тогда как «ЛНЗ» уже провел два матча в УПЛ. Это было ваше преимущество с точки зрения свежести или все-таки минус из-за отсутствия игрового тонуса?

– Это был большой минус для нас. Во-первых, на сборах мы провели на натуральном газоне только одну игру, и тогда полный матч сыграли лишь одиннадцать человек. Остальные футболисты играли на искусственном поле. Лично для меня, например, это было сложно. Я больше трех месяцев не играл на натуральном газоне, поэтому переход был тяжелым. Поэтому это был минус для нас. Но мы справились – терпели, сражались и смогли сделать главное: выйти в полуфинал.

– Если подвести итог, что стало ключевым в победе «Буковины» над «ЛНЗ» в серии послематчевых пенальти?

– Думаю, что футбольная удача сегодня была на нашей стороне. Вратарь соперника несколько раз кончиками пальцев касался мяча, но он все равно залетал в сетку. Именно в тот момент я подумал: «Это наша игра, мы ее сегодня заберем». Так и случилось.