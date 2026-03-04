Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт матча ЛНЗ и Буковины отложен из-за воздушной тревоги. Названо время
Кубок Украины
04 марта 2026, 15:56 | Обновлено 04 марта 2026, 17:21
796
0

Старт матча ЛНЗ и Буковины отложен из-за воздушной тревоги. Названо время

Начало игры 1/4 финала Кубка Украины сдвинуто с 15:30 на 16:25

Старт матча ЛНЗ и Буковины отложен из-за воздушной тревоги. Названо время
Коллаж Sport.ua

Продолжается стадия 1/4 финала Кубка Украины 2025/26.

4 марта в 15:30 должен был начаться матч: ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы.

Однако начало игры было сдвинуто на 16:25 из-за воздушной тревоги.

Днем ранее Динамо Киев уже стало полуфиналистом, обыграв Ингулец Петрово (2:0).

В других парах 1/4 финала встретятся: Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев (5 марта), Чернигов – Феникс-Мариуполь (17 марта).

🏆 Кубок Украины. 1/4 финала

  • 🔹 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 🔹 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
  • 🔹 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
  • 🔹 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы. Стартовые составы команд

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
