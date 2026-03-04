ФОТО. Голы Герреро и Пихаленка принесли Динамо выход в полуфинал Кубка

У вівторок, 3 березня, київське Динамо провело матч чвертьфінальної стадії розіграшу Кубка України 2025/26. Поєдинок пройшов на клубному динамівському стадіоні імені Валерія Лобановського, а суперником біло-синіх став представник Першої ліги – Інгулець із Петрового.

Ігор Костюк вдався до суттєвої ротації порівняно з нещодавнім поєдинком у рамках УПЛ проти Епіцентру. Порівняно з п’ятничною грою зі стартових хвилин звітний поєдинок почали дев’ять інших футболістів – свої місця зберегли лише голкіпер Нещерет та лівий захисник Вівчаренко.

Господарі прогнозовано зі старту поєдинку заволоділи ініціативою у спробі знайти ключі до володінь опонента. Уже на 4-й хвилині щільного удару з-за меж штрафного майданчика завдав Тимчик, голкіпер парирував перед собою, після чого ще й зреагував на добивання Огундани. Трохи згодом Герреро прийняв передачу в центрі штрафного майданчика, але захисник до кінця відпрацював із форвардом та не дозволив панамцю завдати влучного удару.

А на 17-й хвилині лише майстерність та реакція голкіпера врятували гостей від пропущеного м’яча – після подачі з кутового м’яч відскочив до Попова, Денис пробив, і м’яч рикошетом від спини Малиша летів у кут, але воротар у неймовірному стрибку вибив м’яча фактично з лінії. На 22-й хвилині партнери класною розрізною передачею знайшли у штрафному майданчику Тимчика, той прострілив на лінію воротарського, звідки Огундана, пробиваючи в дотик, не поцілив у рамку – при цьому нігерієць ще й у офсайд забіг.

На 31-й хвилині після подачі кутового капітан Інгульця Малиш підрізав м’яча на ближній стійці, але Нещерет був напоготові та парирував м’яча під поперечиною. А от за кілька хвилин біло-сині захопилися атакою й пропустили швидкий контрвипад гостей. Касімов промчав по лівому флангу, увійшов до штрафного майданчика, але Попов на високій швидкості наздогнав опонента та в підкаті вибив м’яча на кутовий.

Останні хвилини першого тайму динамівці провели в атаках, але гості захищалися самовіддано. Перед самою перервою чудову нагоду відкрити рахунок мав Михайленко, пробиваючи метрів із 20-ти після скидки партнера, але після рикошету від ноги захисника Інгульця м’яч прокотився поруч зі стійкою. У підсумку на перерву команди пішли за нульової нічиєї – на динамівців чекала серйозна розмова в роздягальні…

Наслідком розмови стали дві заміни, зроблені перед другим таймом. І вже за п’ять хвилин після поновлення гри господарі відкрили рахунок у матчі, щоправда, без допомоги свіжих гравців. На 50-й хвилині наварили захисники Інгульця – один, вибиваючи м’яча від власного штрафного майданчика, влучив у свого партнера, сфера відскочила до Герреро, який прийняв, розвернувся та недовго думаючи пробив із 22-х метрів точно в кут – 1:0.

Нарешті відкривши рахунок, динамівці не збиралися зменшувати оберти. М’яч, як і раніше, більше перебував в ногах господарів, які продовжували шукати свої моменти, аби збільшити перевагу. Попов пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м’яч прилетів у руки воротарю, Захарченко замикав подачу з лівого флангу, однак воротар у красивому стрибку забрав м’яча. А ще в одному епізоді Бражко, тільки-но з’явившись на полі з лави запасних, головою замикав подачу зі штрафного з лівого флангу, однак м’яч пролетів поруч зі стійкою.

На 75-й хвилині блискучий шанс подвоїти перевагу мав Попов. Центрбек підключився на подачу кутового й у фірмовому для себе стилі пробивав головою, але голкіпер у стрибку парирував непростий удар. А на 84-й хвилині рахунок нарешті було подвоєно: Михайленко з лівого флангу виконав точну передачу до воротарського майданчика, де Піхальонок виграв позицію у захисника та в дотик ногою розстріляв голкіпера буквально з метра – 2:0.

Цей гол позбавив і самих динамівців, і вболівальників від нервових заключних хвилин зустрічі, тож господарі спокійно довели гру до перемоги. Тож у підсумку Динамо впевнено крокує до півфіналу, а наступний суперник біло-синіх стане відомий після того, як будуть зіграні інші поєдинки чвертьфінальної стадії.

Кубок України, 1/4 фіналу

03.03.2026. Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського

Динамо Київ – Інгулець Петрове – 2:0

Голи: Герреро, 50, Піхальонок, 84.

Динамо: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вівчаренко (20. Караваєв, 88) – 5. Яцик (6. Бражко, 69), 91. Михайленко, 7. Ярмоленко (9. Волошин, 64), 16. Огундана (70. Редушко, 46), 29. Буяльський (к, 8. Піхальонок, 46) – 39. Герреро.

Інгулець: 1. Жилкін – 2. Малиш (к), 3. Дихтярук, 4. Дубілей, 35. Баник (44. Урсолов, 79) – 21. Манастирний, 88. Свистун, 8. Бенедюк (25. Рожко, 70), 10. Тлумак (91. Рязанцев, 79), 59. Могильний (9. Князєв, 70) – 77. Касімов (7. Безклейний, 86).

Попередження: Попов, 51 – Бенедюк, 67

