  4. Александр КЕМКИН: «Мы реализовали свои возможности и победили»
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 12:46 |
Александр КЕМКИН: «Мы реализовали свои возможности и победили»

Голкипер «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Зарей»

В поединке 18-го тура УПЛ «Кривбасс» со счетом 3:1 обыграл луганскую «Зарю». Итог поединка подвел голкипер криворожского клуба Александр Кемкин.

– Несмотря на счет, работы у вас сегодня хватало. Какой момент запомнился больше всего?

– Трудно сказать. Эпизодов хватало. Возможно, в первом тайме, когда пробивали в упор. Наверное, это самый опасный момент у наших ворот. Мы реализовали свои возможности и победили – это самое главное.

– Патрик ван Леувен отметил характер команды. Была ли какая-то принципиальность матча против «Зари»?

– Не думаю, что именно принципиальность. Каждые полгода «Кривбассу» не дают шансов, ведь из команды уходят лидеры. Поэтому нам нужно доказывать в каждом матче, что мы можем побеждать и будем побеждать.

– После игры тренер вас собрал быстро в раздевалке. Увидели, какая у «Кривбасса» сплоченность. Как это прокомментируете?

– Да, он сказал, что мы провели хороший матч за счет характера, тяжелого труда. Это факторы успеха.

– Мендоса получил повреждение, к сожалению...

– Желаю Глейкеру скорейшего возвращения на поле, уже в следующем матче. Он – наш лидер, и очень важный футболист для «Кривбасса».

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Александр Кемкин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
