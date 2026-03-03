Максим ЗАДЕРАКА: «У нас была непростая неделя»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу в матче с «Зарей»
В матче 18-го тура УПЛ «Кривбасс» со счетом 3:1 обыграл луганскую «Зарю». Итог поединка подвел капитан криворожского клуба Максим Задерака.
– Как можешь подытожить матч?
– С луганчанами у нас всегда очень интересные встречи, уже много лет, сколько я в команде. Постоянно много забитых мячей. Хочу поблагодарить нашу команду, потому что у нас была непростая неделя. Кто-то не играл из-за болезни, кто-то из-за микротравмы. Ребята молодцы, ведь после пропущенного мяча только прибавили и выиграли матч.
– Кому посвящаете эту важную победу, первую официальную в 2026 году?
– Большая благодарность нашим болельщикам, их поддержка ощущалась. Когда мы пропустили, она нас только завели и помогли забить, а потом еще. Хочу посвятить эту победу именно им.
