Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Бывший тренер Йожеф Сабо публично высказался о Сергее Бубке на фоне призывов лишить последнего звания Героя Украины.

Недавно Владислав Гераскевич призвал наказать Бубку за якобы антиукраинскую деятельность и лишить звания Героя Украины.

«То, что у него могут отобрать звание Героя Украины... За что он получил это звание – я не знаю. Таких спортсменов в Украине вы найдете немало. Должна быть патриотическая позиция, иначе человек не может жить», – заявил бывший наставник Динамо и сборной Украины.

Напомним, Бубку ранее критиковали за вероятные бизнес-связи с оккупированными территориями, а также звучали публичные призывы о лишении его государственной награды.