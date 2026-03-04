Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
04 марта 2026, 22:35 |
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Бывший тренер Йожеф Сабо публично высказался о Сергее Бубке на фоне призывов лишить последнего звания Героя Украины.

Недавно Владислав Гераскевич призвал наказать Бубку за якобы антиукраинскую деятельность и лишить звания Героя Украины.

«То, что у него могут отобрать звание Героя Украины... За что он получил это звание – я не знаю. Таких спортсменов в Украине вы найдете немало. Должна быть патриотическая позиция, иначе человек не может жить», – заявил бывший наставник Динамо и сборной Украины.

Напомним, Бубку ранее критиковали за вероятные бизнес-связи с оккупированными территориями, а также звучали публичные призывы о лишении его государственной награды.

Сергей Бубка Владислав Гераскевич Герой Украины Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Ну... Безвідносно до позиції Бубки, але стверджувати, що таких в Україні чимало - брєдово.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
AVTO
бубка чмошнік
а сабо лізе в будь який контент
Ответить
+1
Welldone
Сабо, йди уже відпочивай. Мій дід таку ж ахінею ніс коли лишився росудку у 85 років.
Ответить
-1
