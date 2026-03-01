Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 21:02 |
2472
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»

Известный тренер поддержал Гераскевича в ситуации с Бубкой

01 марта 2026, 21:02 |
2472
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
УАФ. Мирон Маркевич

Бывший тренер Мирон Маркевич публично высказался о Сергее Бубке на фоне призывов лишить последнего звания Героя Украины.

Недавно Владислав Гераскевич призвал наказать Бубку за якобы антиукраинскую деятельность и лишить звания Героя Украины.

«Сергея Бубку, наверное, стоило бы лишить звания Героя Украины – в этом я в какой-то мере поддерживаю Владислава Гераскевича», – сказал Мирон Маркевич.

Напомним, Бубку ранее критиковали за вероятные бизнес-связи с оккупированными территориями, а также звучали публичные призывы о лишении его государственной награды.

По теме:
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
Украинский боксер: «Сергей Назарович Бубка – легенда спорта»
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
Сергей Бубка Владислав Гераскевич Герой Украины Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 101
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Биатлон | 01 марта 2026, 16:25 8
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ

Александра завоевала серебряную награду индивидуалки на старте соревнования

Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Футбол | 01.03.2026, 21:22
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем