Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»

Бывший тренер Мирон Маркевич публично высказался о Сергее Бубке на фоне призывов лишить последнего звания Героя Украины.

Недавно Владислав Гераскевич призвал наказать Бубку за якобы антиукраинскую деятельность и лишить звания Героя Украины.

«Сергея Бубку, наверное, стоило бы лишить звания Героя Украины – в этом я в какой-то мере поддерживаю Владислава Гераскевича», – сказал Мирон Маркевич.

Напомним, Бубку ранее критиковали за вероятные бизнес-связи с оккупированными территориями, а также звучали публичные призывы о лишении его государственной награды.