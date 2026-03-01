Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Известный тренер поддержал Гераскевича в ситуации с Бубкой
Бывший тренер Мирон Маркевич публично высказался о Сергее Бубке на фоне призывов лишить последнего звания Героя Украины.
Недавно Владислав Гераскевич призвал наказать Бубку за якобы антиукраинскую деятельность и лишить звания Героя Украины.
«Сергея Бубку, наверное, стоило бы лишить звания Героя Украины – в этом я в какой-то мере поддерживаю Владислава Гераскевича», – сказал Мирон Маркевич.
Напомним, Бубку ранее критиковали за вероятные бизнес-связи с оккупированными территориями, а также звучали публичные призывы о лишении его государственной награды.
