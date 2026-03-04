Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Бернли – 2:0. Победа с участием Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
03.03.2026 21:30 – FT 2 : 0
Бёрнли
Англия
Эвертон – Бернли – 2:0. Победа с участием Миколенко. Видео голов и обзор

Подопечные Дэвида Мойеса одолели соперника в матче 29-го тура Премьер-лиги

Эвертон – Бернли – 2:0. Победа с участием Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Бернли». «Ириски» одолели соперника со счетом 2:0.

Подопечные Дэвида Мойеса отправили в ворота соперника по одному забитому мячу в каждом из таймов – результативными ударами отметились защитник Джеймс Тарковски и и полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», провел на поле всю игру и получил одну из самых высоких оценок среди футболистов обеих команд.

«Эвертон» идет на восьмом месте в турнирной таблице – команда Мойеса набрала 43 балла. «Бернли» разместился на 19-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

Английская Премьер-лига, 29-й тур. 3 марта

Эвертон – Бернли – 2:0

Голы: Тарковски, 32, Дьюсбери-Холл, 60

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон), асcист Илиман Ндиайе.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Бернли Эвертон - Бернли Виталий Миколенко Джеймс Тарковски Кирнан Дьюсбери-Холл видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Footballka
У Евертон з'явився шанс позмагається за право участі у євролізі. 
