Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Бернли». «Ириски» одолели соперника со счетом 2:0.

Подопечные Дэвида Мойеса отправили в ворота соперника по одному забитому мячу в каждом из таймов – результативными ударами отметились защитник Джеймс Тарковски и и полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», провел на поле всю игру и получил одну из самых высоких оценок среди футболистов обеих команд.

«Эвертон» идет на восьмом месте в турнирной таблице – команда Мойеса набрала 43 балла. «Бернли» разместился на 19-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

Английская Премьер-лига, 29-й тур. 3 марта

Эвертон – Бернли – 2:0

Голы: Тарковски, 32, Дьюсбери-Холл, 60

Видеообзор матча: