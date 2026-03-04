Эвертон – Бернли – 2:0. Победа с участием Миколенко. Видео голов и обзор
Подопечные Дэвида Мойеса одолели соперника в матче 29-го тура Премьер-лиги
Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Бернли». «Ириски» одолели соперника со счетом 2:0.
Подопечные Дэвида Мойеса отправили в ворота соперника по одному забитому мячу в каждом из таймов – результативными ударами отметились защитник Джеймс Тарковски и и полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», провел на поле всю игру и получил одну из самых высоких оценок среди футболистов обеих команд.
«Эвертон» идет на восьмом месте в турнирной таблице – команда Мойеса набрала 43 балла. «Бернли» разместился на 19-й позиции, имея в своем активе 19 очков.
Английская Премьер-лига, 29-й тур. 3 марта
Эвертон – Бернли – 2:0
Голы: Тарковски, 32, Дьюсбери-Холл, 60
Видеообзор матча:
События матча
